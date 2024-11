Externí autor 1. 11. 2024 clock 3 minuty

Blíží se konec roku a s ním i velmi zásadní změny pro 3 znamení zvěrokruhu. Podívejte se, zda patříte mezi vyvolené, jejichž život bude brzy zcela odlišný od toho, který až dosud žili.

Nacházíme se v poslední čtvrtině roku a to je ideální doba na to, abychom sklízeli, co jsme na jaře zaseli. S tím souvisí i fakt, že právě na konci roku často dochází v našich životech ke spoustě změn. Jak se zdá, letos hvězdy přejí kariérním změnám, a to nijak malým. Zkrátka ovšem nepřijde ani soukromí. Tohle všechno se dotkne zejména následujících tří znamení zvěrokruhu. Podívejte se, v čím životě nezůstane kámen na kameni.

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Vážení Berani, pro vás se poslední měsíce tohoto roku nesou ve znamení kariérní změny. Konečně vám dojde, že nechat se deptat kolegy, hroutit se pod náporem narůstající práce ovšem bez adekvátní odměny či postupu zkrátka nelze do nekonečna. Ale nebojte se, koncem měsíce se vše zlomí a vy se vydáte na novou kariérní cestu.

Nabídka bude natolik lákavá, že budete chtít ve stávající práci skončit z hodiny na hodinu. Tady je třeba si dát pozor na beraní impulzivnost, ke které má tohle ohnivé znamení sklony. Vše dobře promyslete a rozhodujte se ve chvíli, kdy budete mít alespoň v základních věcech jasno.

A to není jediná změna, která vás otočí o sto osmdesát stupňů. Konečně se i na vás usměje láska. Jste krůček od romantického dobrodružství, které bude mít v nadcházejícím zimním období obzvlášť silný náboj. Vypadá to, že si pro vás Vesmír přichystal více než příjemné překvapení.

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Touha po harmonii a klidu vám konečně pomůže si uvědomit, jak moc jste vyčerpaní z věčného narovnávání sporů v zaměstnání. Celý podzim budete přemýšlet, kudy z této pro vás nepřívětivé situace, jež vás vyčerpává a dokonce negativně ovlivňuje vaše duševní zdraví.

Někdo si ale vašeho problému všímá také a rozhodne se vám pomoci. Čekejte atraktivní pracovní nabídku od člověka, na kterého byste v tomto ohledu nepomysleli ani v nejmenším. Hvězdy vám doporučují neváhat a vzít ji, protože by se nemusela opakovat.

Mimochodem, tahle pracovní výzva vám pomůže znovu objevit sebevědomí a nechat rozvinout charisma. Díky tomu je na obzoru pro nezadané osudové setkání. Nový vztah sice nabere spád, ale snažte se zůstat nad věcí. Pokud si nejste jisti, že připraveni na 100% závazek, nechte si otevřená vrátka.

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Milé Ryby, v polovině listopadu na vás začne dohlížet Saturn, planeta činnosti, zodpovědnosti a zralosti. V tu chvíli se věci začnou hýbat tím správným směrem. Přesněji řečeno, dojde vám, kde jste v otázce vlastních cílů dělali chyby. Z přešlapování na místě a přemýšlení kudy kam se vaše cesta znovu rozjede plnou parou k úspěchu.

Všechny věci, které nově nastartujete, vám půjdou překvapivě dobře a konečně získáte pocit, že jste na svém místě. Jestliže jste už delší dobu usilovali o vyšší pozici, třeba i vedoucí, právě v těchto měsících je ideální čas o nic zabojovat. Zkuste se také zamyslet nad tím, co jste v minulosti rozdělali a nedokončili. Může vás to posunout k dalším projektům.

Zadané Ryby mohou očekávat příjemný vývoj ve vztahu, single potkají novou lásku, která jim dodá odvahu a podrží je v hektickém závěrečném období tohoto roku.

