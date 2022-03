Ve vesmíru není ticho. Poslechněte si, jaké divné zvuky vydává Slunce a planety

Slunce vydává překvapivé zvuky.

Foto: Profimedia.CZ

Kdybyste pluli vesmírem, vaše uši by nezaznamenaly žádné zvuky. Z pohledu kosmonauta je tu hrobové ticho, a dokonce i výbuch supernovy by byl němým divadlem. Ve vakuu se zkrátka zvuk nešíří. To ale neznamená, že vesmírná tělesa žádné zvuky nevydávají. Průzkumné sondy vysílané k jednotlivým objektům zachycují akustické vibrace, které vědci s pomocí zvláštních přístrojů dokážou převést na naši frekvenci. Díky tomu si je můžeme poslechnout.