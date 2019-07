Biskup postříká město svěcenou vodou z vrtulníku, aby je chránil před démony

Kolumbijský katolický biskup dostal nápad, že si 14. července půjčí vrtulník, zaletí nad město Buenaventura, které má ve své diecézi, a postříká ho svěcenou vodou, aby je očistil od všech démonů. Vadí mu totiž, že jeho město pustoší drogy, gangy a korupce. A modlitba prý už na to nestačí.

Dne 14. července slaví kolumbijské město Buenaventura svátek svého svatého patrona. A pro místního "duchovního pastýře", dvaapadesátiletého monsignora Rubéna Daría Jaramilla Montoyu je to příležitost, jak se nějakou novou formou postavit řádění drogových gangů a úplatkářství, které podle něj jeho město ničí. Motlitba nezabrala, tak se Montoya rozhodl zkusit plán B - půjčit si vrtulník od námořnictva a rozprášit z něj na město svěcenou vodu. Informuje o tom web Friendly Atheist s odvoláním na informace Newsweeku.

"Chceme obletět celou Buenaventuru a polít ji svěcenou vodou… abychom věděli, zda dokážeme vyhnat všechny démony, kteří ničí náš přístav," řekl Montoya místní rozhlasové stanici. "Snad tak přijde Boží požehnání a zbaví nás všeho zla, které se usadilo v našich ulicích."

Podle biskupa je třeba zbavit se ďábla, aby se do města mohl vrátit opět klid, o který přišlo v důsledku vlny zločinnosti, násilí, korupce a obchodu s drogami. Nápad s vrtulníkem by měl umožnit, aby se o této myšlence dozvědělo co nejvíc lidí. "Pro celou naši komunitu to bude velká veřejná demonstrace. Po rozlévání svěcené vody z helikoptéry uvidíme, zda špatné věci opravdu skončí a ďábel odsud opět zmizí."

Podle časopisu Newsweek spolupracuje město Buenaventura na řešení všech biskupem zmíněných problémů s humanitárními organizacemi a podařilo se mu dosáhnout řady významných zlepšení.

Před pár lety se povedlo i uzavřít mírovou dohodu kolumbijské vlády s povstalci z hnutí FARC (Revolučních ozbrojených sil Kolumbie), která v zemi ukončila půl století trvající konflikt (hnutí FARC začínalo v 60. letech jako militantní levicová opozice a postupně ovládlo až 60 procent obchodu s kolumbijským kokainem). Na druhé straně nadále trvá boj s gangy, které povstalce v obchodu s drogami nahradily.

Vyřešit problémy své země je nyní úkol pro nového prezidenta Ivána Duquea, konzervativce, který loni vyhrál prezidentské volby (první po uzavření dohody s povstalci).

"Doufejme, že se povede lépe. Ale ať už pro to uděláte cokoli, můžete se vsadit, že katolická církev vám sebere veškeré zásluhy tím, že pokropí město z nebe nějakou umělou tekutinou," glosuje situaci v Kolumbii web Friendly Atheist.