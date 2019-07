Kauza, co hýbe Itálií: "Detektivka" z Vatikánu bude po 36 letech rozluštěna

"Vždycky jsem doufal, že je naživu a že ji najdu živou. Ale pokud je po smrti a pohřbili ji tam, je správné, aby to, co bylo tolik let skryto, vyšlo konečně najevo," řekl agentuře AFP Pietro Orlandi, dnes šedesátiletý bratr Emanuely Orlandi, která se před 36 lety ztratila ve Vatikánu. Ten se připravuje k exhumaci dvou hrobů, zda v nich dívka neleží.

Emanuela Orlandi, která byla dcerou jednoho z vatikánských strážných, se ztratila v roce 1983, kdy jí bylo patnáct let. Naposled jí viděli, když odcházela z hudební třídy nacházející se v centru Říma. Od té doby se po celá desetiletí spekuluje o tom, co se asi dívce stalo, zda ji někdo unesl a kde případně skončilo její tělo.

Otevřete hroby

Vatikán se rozhodl na žádost Emanueliny rodiny otevřít 11. července dva hroby na teutonském hřbitově v jeho zdech. Rodinná právnička Laura Sgrová totiž dostala údajně začátkem letošního roku anonymní dopis s obrázkem hrobu se symbolem anděla, který se nachází právě na tomto hřbitově.

Malý zelený hřbitůvek leží nedaleko Baziliky svatého Petra mimo turistické trasy a slouží jako poslední místo odpočinku německy a vlámsky mluvících představitelů katolických institucí. Jde o nejstarší německou katolickou instituci v Římě. Za bránou z tepaného železa se nacházejí řady náhrobků zastíněné palmami a lemované růžovými keři.

V hrobech, které se Vatikán chystá na žádost rodiny otevřít, mají ležet dvě německé kněžny, pohřbené v letech 1836 a 1840. Jejich ostatky nyní na místě vyšetří soudní antropolog, aby zhruba určil stáří kostí a případně z nich odebral vzorek pro pozdější analýzu DNA, která by prokázala, zda některá z koster nepatří zmizelé dívce.

Na závěry exhumace přitom čeká nejen Emanuelin bratr, ale i její matka, která ve svých 88 letech stále ještě žije ve Vatikánu. "Má matka stále doufá, že dřív, než zemře, se dozví, co se stalo," řekl agentuře AFP Pietro Orlandi.

"Vatikán něco ví"

Jeden z nejzáhadnějších případů v moderní historii Vatikánu samozřejmě podnítil celou řadu divokých teorií, co ke zmizení dívky vedlo, které nyní opět široce připomíná italský tisk. Podle jedné spekulace dívku unesl italský zločinecký syndikát "Magliana Gang", který se snažil vydírat Vatikán. Jinou často zmiňovanou teorií bylo, že dívčiny únosci chtěli donutit italskou vládu k propuštění uvězněného Mehmeta Ali Ağcy, tureckého ultranacionalisty, který se 13. května 1981 v Římě pokusil o atentát na papeže Jana Pavla II.

Pietro Orlandi se spolu se svou matkou setkal v roce 2013 i se současným papežem Františkem. Ke schůzce došlo krátce po jeho jmenování hlavou katolické církve. "Řekl jen jednu věc, nejdřív mé matce a potom mně: Emanuela je v nebi," svěřil se AFP Pietro Orlandi. "Odpověděl jsem mu: doufám, že je stále naživu a že mi pomůžete zjistit pravdu. Na to jenom zopakoval: Emanuela je v nebi," pokračoval Orlandi. "Ta věta mě zranila. Vždyť přece pořád ještě probíhá vyšetřování, nevíme, jestli je Emanuela živá nebo mrtvá. V tu chvíli jsem si řekl: on ví něco víc, než my."

Orlandi vyrostl uprostřed vatikánských zdí, v současnosti je už v důchodu a tráví čas tím, že se snaží pomáhat rodinám, které jako on pohřešují své příbuzné. Jeho otec zemřel v roce 2005, aniž by se dozvěděl, co se stalo s jeho jedinou dcerou. Její bratr doufá, že se stále podaří najít nějakou stopu. "Jak zemřela? Kde jsou její ostatky? Pokud je v nebi, kde zůstalo její tělo?" klade otázky, na něž chce znát odpověď.