Britská galerie odstranila obraz s nahými vílami. Prý chce vyvolat diskusi

John William Waterhouse byl anglický malíř z konce 19. století, známý svými obrazy v takzvaném prerafaelitském stylu. Bratrstvo prerafaelitů zažívalo svou největší slávu v polovině 19. století, jejich tvorba se inspirovala především ranou renesancí patnáctého století a uměním středověku. Prerafaelité si říkali proto, že to byl právě italský malíř Rafael, kdo hodně ovlivnil anglickou kulturu, ale oni se vraceli do období před ním.

Waterhouse patřil k posledním představitelům tohoto stylu a jeho malby, inspirované zejména artušovskými legendami a antickou mytologií, často zachycovaly téma žen ve vodě nebo v její blízkosti.

To platí i o obrazu Hylás a nymfy z roku 1896, inspirovaném řeckou báji o Héraklovu panoši Hylásovi, jehož zláká víla Dryopé a stáhne jej s sebou do lesní tůně, aby tam žil s ní a s jejími družkami.

Umělecká galerie v Manchesteru odstranila tento obraz nedávno ze své výstavní síně a pohlednice s jeho vyobrazením stáhla z galerijní prodejny.

