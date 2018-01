Internet se baví: Zemana v inzerátech nahradil Putin i major Zeman

Agresívní kampaň Spolku přátel Miloše Zemana, která spojuje Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše s imigranty, vyvolala ironickou reakci. Tvůrci internetových memů nahrazují Zemanovu fotografii z dřívějších let portréty světových diktátorů nebo tváří hlavního hrdiny komunistického seriálu Třicet případů majora Zemana.

Ruský prezident Vladimir Putin, čínský vůdce Si Ťin-pching, Jan Werich, ale třeba také televizní "major Zeman" - ti všichni se stali během několika okamžiků tváří agresivní negativní kampaně Spolku přátel Miloše Zemana, která se snaží vykreslit jeho protikandidáta Jiřího Drahoše jako zastánce přijímání imigrantů.

Spolek Přátelé Miloše Zemana oficiálně zadal plošné inzeráty s heslem "Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše!" Kampaň se snaží prezidentského kandidáta Drahoše spojit s údajným "vítačstvím".

"Kampaň se staví na ´temnou stranu síly´, protože že dvou základních přístupů reklamy (buď něco slíbíš, nebo něčím postrašíš) si vybírá to druhé. Využívá fenoménu imigrantů, který je pro obyvatele v Česku tím, z čeho mají největší strach - a není podstatné, zda racionálně, či iracionálně. Spojením imigrantů a pana Drahoše do jednoho titulku rozšiřuje faktor strachu o pana Drahoše," zhodnotil původní podobu kampaně reklamní odborník Miloslav Knepr, spoluzakladatel a spolumajitel reklamní agentury Silver Pack, která se zaměřuje na lidi nad padesát let.

Podle něj hlavní sdělení vizuálu zcela záměrně polarizuje společnost a vytváří z Jiřího Drahoše a jeho stoupenců ohrožení a nepřítele. "Cílem je bezesporu oslovit a mobilizovat podporovatele pana Zemana dalším posilováním strachu a odporu vůči ´nepřátelům´. A nepřáteli už nejsou jen ti externí – imigranti, ale i ti ´vnitřní´ – pan Drahoš a implicitně i jeho příznivci. Slovy dnešního politického žargonu: další prohlubování již tak hlubokých příkopů," uzavřel Knepr.

Právě manipulativnost inzerátu se stala pravděpodobně hlavním důvodem, proč se na inzerát Spolku přátel Miloše Zemana soustředila pozornost tvůrců internetových memů.

Ti se zaměřili hned na několik "slabých míst" inzerátu, adorujícího současného prezidenta oproti jeho protikandidátovi: jednak poukázali na příchylnost současného prezidenta k autoritativním a diktátorským režimům - namísto Zemana tak dosadili do inzerátu například hlavy Putina a Ťin-pchinga, popřípadě hrdinu propagandistického seriálu Československé televize ze 70. let. Tento vizuál si navíc utahuje z nedávných denunciačních Zemanových vyjádření na adresu Alexandra Dubčeka.

Dále pak zpochybnili Zemanův zdravý jev na použité fotografii, která pravděpodobně pochází už z předchozí prezidentské kampaně z roku 2013, a konfrontovali ji s aktuálním prezidentovým zjevem.

A své si zchytali i Zemanovi spolupracovníci a pomocníci, například člen Spolku přátel Miloše Zemana, senátor Jan Veleba, který na dotaz moderátora DVTV Martina Veselovského, z jakých zdrojů pocházejí peníze na kampaň, nedokázal odpovědět a odešel ze studia.

Podle advokáta Pavla Musila z advokátní kanceláře KMVS splňuje původní inzerát Spolku přátel Miloše Zemana po stránce formy zákonné požadavky na politickou reklamu (například je u něj splněn formální požadavek označit zadavatele a zpracovatele reklamy), ale je sporné, zda jeho obsah odpovídá zákonu o volbách prezidenta republiky, konkrétně tomu ustanovení, že volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být zveřejňovány nepravdivé údaje o kandidátech.

"Čestnost a poctivost je v tomto případě diskutabilní," uvedl Musil, ale dodal, že v politické reklamě jsou povoleny i metody, které – kdyby byly použity obdobně v hospodářské soutěži - by musely být označeny za nekalou soutěž (například zlehčování konkurenta). "Předpisy o nekalé soutěži se totiž vztahují pouze na jednání v hospodářské soutěži a nikoliv na soutěž politickou," uzavřel Musil.