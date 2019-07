Pohodlné bydlení ve skládací krabici: Kapesní byty dobývají trh s nemovitostmi

Developeři se přizpůsobují zákazníkům. V nejdražších lokalitách světa je zájem o takzvané mikrobyty. Například v Londýně slaví úspěch koncept kapesního bydlení.

Realitní trh se musí přizpůsobit požadavkům zákazníků. A ti často chtějí co nejmenší byt jednoduše kvůli tomu, že na větší nemají peníze. Úspěch pak slaví architektonický minimalismus. Developeři se novému trendu přizpůsobují a ve své nabídce mají stále častěji úplně malinkaté byty.

Například v bavorském Ingolstadtu se staví komplex tří stovek minibytů, jež mají rozlohu mezi 21 až 35 metry čtverečními. Byty jsou svými rozměry tak specifické, že musí být zařízeny speciálním nábytkem, aby se v nich dalo žít. Projekt se jmenuje i-Live a byty by měly být k mání od roku 2017.



Koncept mikrobydlení v Norimberku

Polovina bytů je pryč do pěti dnů

Pět dní po zveřejnění nabídky mikrobytů v Ingolstadtu (má zde továrnu značka Audi, pobočka Airbus Group tady vyrábí stíhačky Eurofighter a jsou tu ropné rafinerie) zájemci složili rezervační poplatek už na 150 bytů.

„Polovina bytů už je pryč," pochvaluje si obchodní šéf projektu i-Live Amos Engelhardt. Na základě zkušeností předpokládá, že většina bytů je po složení rezervace už fakticky prodána, jak uvedl pro Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

Investoři v realitách vědí, že menší byty prodají rychleji než ty velké. Zejména se to ukazuje v drahých lokalitách. V Mnichově, v Londýně, v New Yorku, San Francisku.

Kapesní bydlení

V britské metropoli slaví úspěch projekt Pocket Living. Designové byty o rozloze 38 čtverečních metrů stojí okolo čtvrt milionu liber (od sedmi milionů korun výše). Domy s byty nemají garáže pro auta, jen prostor pro kola. Důraz se klade na komunitní sdílení společných prostor v domě, jako je vstupní hala, obytná střecha a podobně.

Tento koncept pochválil i britský ministr pro bydlení Gavin Barwell z Konzervativní strany. Podle něj mají developerské firmy stavět malé byty, aby si je mohli dovolit mladí lidé.

„Nevím, zda někdo viděl, jak vypadá Pocket Living. V podstatě uzavřeli dohodu s londýnskými úřady, aby získali flexibilitu na prostorové standardy. V důsledku toho mohou nabídnout produkt, který je výrazně pod tržní cenou," citoval jeho slova deník The Independent. Jak Barwell podotkl, každý Brit by samozřejmě chtěl krásný a velký domov, ale ceny na trhu nemovitostí to neumožňují.

„Pokud by mi dnes bylo 22 let, raději budu mít šanci na vlastní bydlení, než být z trhu vytlačen," dodal ministr.

„Pořídit si vlastní byt v centru Londýna nebo na Manhattanu je pro běžně vydělávajícího člověka nemožné," souhlasí německý FAS.

Nejmenší byty v Evropě jsou v Británii

V Británii se podle The Independent staví nejmenší byty v Evropě, v průměru 46 metrů čtverečních, což se rovná rozloze jednoho vagonu londýnského metra. Nové byty v Dánsku jsou v průměru až dvojnásobné, v Německu o polovinu větší než ty britské, uvedli ve své studii v roce 2014 vědci z univerzity v Cambridge.

Britští architekti sdružení v Royal Institute of British Architects ovšem upozorňují na to, že více než polovina nových bytů je příliš malá na to, aby v nich mohly žít rodiny s dětmi. Vyzvali proto úřady, aby zpřísnily minimální požadavky na rozlohu nově stavěných bytů.

Developeři malých bytů v Německu naopak uvádějí, že poptávka po mikrobydlení je obrovská a potenciální okruh zákazníků odhadují na 30 milionů lidí. Kromě studentů se jedná o mladé specialisty, kteří musí žít v drahých městech, kde sídlí průmyslové a technologické firmy. Na víkendy většinou jezdí za rodinou jinam.

„Když si tuto masu zákazníků, která tlačí na trh s nemovitostmi, představíte, dostáváme se k tomu, že budeme mít poptávku po malých bytech (jeden až dva pokoje) následujících dvacet až třicet let," míní Amos Engelhardt.

Studia ve Spojených státech

Ve Spojených státech se dá také vypozorovat trend zmenšování obytné plochy v nově stavěných bytech. Oblíbená jsou takzvaná studia, jednopokojové byty s kuchyňským koutem.

Podle amerických realitních makléřů už zákazníci tolik nehledí na velké prostory v bytech, kam by mohli pozvat přátele na večeři. „Studia jsou vždy poptávána vzhledem k jejich cenám," řekl pro Wall Street Journal Kipton Cronnkite, realitní makléř z New Yorku. Lidé podle něj poslední dobou už nelpí na rozloze bytu, ale spíše se soustředí na jeho dispozici.

Padesátimetrový byt v San Francisku si manželé Wangovi koupili v roce 2009 za 350 tisíc dolarů a uzpůsobili jej svým potřebám. Pod postelí mají variabilní prostor. Obytný kout lehce změní na jídelní kout. Autor: Drew Kelly for The Wall Street Journal

V amerických městech v období 2010–2016 tvořily dvě třetiny bytů právě studia a byty s jednou ložnicí. Přitom v letech 2000–2009 to byla polovina bytů, uvedla konzultační společnost RCLCO. Čím dražší oblast, tím více trhu malé byty tvoří.

Realitní trh v USA podle velikostí bytůAutor: Dotyk

Byty se ve Spojených státech v posledních letech zmenšují, uvedla agentura Bloomberg. Ve Filadelfii v této dekádě dokonce o čtvrtinu, zatímco v levných městech Arizony Phoenixu a Scottsdale jen o procento ve srovnání s předchozí dekádou.

Změna rozlohy bytů v USAAutor: Dotyk

Kdo chce naopak bydlet ve větším, měl by se vydat na jih a východ Kalifornie. San Diego a Riverside jsou oblastmi, kde se v posledních letech rozloha bytů zvětšila. „Chcete více místa? Vydejte se na západ, jako za časů zlaté horečky, ale vyhněte se San Francisku," radí agentura Bloomberg s odkazem na data RCLCO.



Mikrobyty už za Stalina

Mikrobydlení ale není objevem posledních let. Před sto lety se dělníci tísnili na okrajích měst v poměrech, které připomínají současné slumy. V Tokiu vznikaly malé byty na začátku 70. let v tzv. Nakagin Capsule Tower.

Týdeník Newsweek připomíná i malé moskevské byty z éry Stalina z roku 1932. Byty měly společnou kuchyň, prádelnu, knihovnu a tělocvičnu. Měly také představovat novou éru pro ženy, jež nebudou sešněrovány „kapitalistickým způsobem života" jen u plotny v kuchyni.

„Stane se poslední vlna výstavby mikrobytů městskou variantou slumů?" ptá se Newsweek. Kdo ví, pro většinu lidí ani osmdesátimetrový byt zřejmě nebude dostatečně velký, nabízí odpověď.