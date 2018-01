Co všechno bylo loni "trendy"? Alternativní fakta, politika a Olga Sehnalová

Evropská pobočka mezinárodního serveru Politico, který se věnuje mezinárodnímu politickému dění, přinesla přehled 28 osobností, které v loňském roce nejvíc "zatřásly Evropou". Na 18. místě se objevila i česká europoslankyně Olga Sehnalová. Server jí přiřkl toto místo za tažení proti "dvojímu standardu" potravin. A co ještě loni hýbalo Českem i okolním světem? Politika a alternativní fakta.

Česká poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová se na žebříček významného mezinárodního serveru dostala díky svému "křížovému tažení" proti rozšířené praxi mezinárodních výrobců potravin nabízet zemím bývalého socialistického bloku potraviny v tomže balení jako v západní Evropě, ale s horší kvalitou, projevující se například nižší gramáží nebo větším obsahem levnějších a méně kvalitních přísad. Server Politico ji proto přejmenoval na "křižáka v kuchyni".

FOTOGALERIE

Bývalá lékařka narazila na tento problém poprvé v roce 2011, když se seznámila s výsledky výzkumu Asociace spotřebitelů Slovenska, který mimo jiné zjistil, že Nescafé Gold se prodává na "Západě" a na "Východě" s odlišnou recepturou (v neprospěch Východu) a že balení pepře v Bulharsku obsahuje méně pepřového extraktu než totéž balení v Rakousku. Sehnalová předložila tyto výsledky Evropské komisi, ale dozvěděla se jen to, že není třeba dělat nic, protože nebyl porušen žádný zákon. "Místo, aby se vzdala, své úsilí zdvojnásobila," podotýká Politico.

Server pak zmiňuje další iniciativu devětačtyřicetileté české europoslankyně - pověřila české vysoké školy zpracovat další výzkum, pořádala degustační akce, upozornila na věc média, zorganizovala veřejné slyšení v parlamentu a s výsledky další studie, prokazující dvojí kvalitu potravin, požádala tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotku, aby zatlačil na Brusel.

Celá iniciativa se nakonec v září loňského roku dostala na stůl předsedy Evropské komise Jean-Claudea Junckera, který ve svém výročním projevu o stavu EU uvedl, že praxe dvojí kvality potravin je v EU nepřípustná. "Češi musí mít v čokoládě stejně kakaa, Slováci stejné množství ryb v rybích prstech a Maďaři stejně masa v masných výrobcích jako kdokoliv jiný v EU," uvedl v projevu Juncker.

Česká republika je podle serveru nyní na čele zemí střední a východní Evropy (včetně Maďarska, Bulharska a Slovenska) požadujících, aby EU zajistila, že potraviny prodávané v rámci unie budou ve všech zemích obsahovat tytéž ingredience. Pokud to Brusel nedokáže, riskuje podle názoru Politico prohloubení příkopu mezi západní a východní Evropou. Možnosti Evropské komise jsou sice omezené bez vypracování nové legislativy, nicméně podle serveru naznačila, že bude veřejně kritizovat ty dodavatele potravin, kteří to nedělají, aby je přiměla ke změně chování.

"Vždycky jsem se snažila přimět Evropskou komisi k akci, to byl můj cíl," cituje Politico Sehnalovou.

Pro zajímavost - na prvním místě žebříčku osobností, co loni nejvíc zahýbaly Evropou, skončil podle serveru Politico vůdce německých svobodných demokratů (FDP) Christian Lindner. "Byl mezi prvními, kteří vycítili posun veřejného mínění v otázce uprchlické krize na podzim roku 2015 a dokázal toho rychle využít," podotkl server. Stranu, která v roce 2014 poprvé vypadla ze Spolkového sněmu, přebudoval Lindner k obrazu svému a vtiskl jí až autoritářský ráz - nic se nedělo bez jeho požehnání.

Vůči migrantům nastolil tvrdší kurs podobně jako vítěz rakouských voleb Sebastian Kurz: Začal požadovat, aby se uprchlíci před válkou vrátili do svých zemí okamžitě poté, co skončí boje, ti, kteří získali potřebnou odbornou kvalifikaci, by měli být vyzváni, aby požádali o běžné pracovní vízum. Evropa by také podle něj neměla Řecku odpouštět dluhy, ale místo toho vyloučit tuto zemi z eurozóny. Řecko by ale mělo zůstat v EU a získat dotace k obnově ekonomiky. Kritici začali jeho politiku označovat jako "železnou pěst v sametové rukavici". Lindner se stal v každém případě výrazným politikem, jehož hlas bude důležitý při všech jednáních o reformování Evropské unie, upozorňuje Politico.

Alternativní fakta nejhorším slovem roku

U Německa při bilancování loňského roku ještě chvíli zůstaneme. Němečtí lingvisté volili "nejhorší frázi roku 2017" a označili za ni slovní spojení "alternativní fakta", zpopularizované poradkyní Bílého domu Kellyanne Conwayovou. Lingvisté označili tento výraz za "pokus, jak skrytým a zavádějícím způsobem docílit, aby se nepravdivé tvrzení stalo přijatelným jako legitimní pro veřejnou diskusi". I na tuto anketu, v níž němečtí jazykoví vědci vybírají každoročně aktuální slovo, jež považují za diskriminační či protidemokratické, upozornil server Politico.

Conwayová použila výraz "alternativní fakta" poprvé tehdy, když se snažila obhájit tvrzení Bílého domu, že Donald Trump měl na své inauguraci nejvíc lidí v historii. Tak to aspoň původně popisoval jeho bývalý tiskový tajemník Sean Spicer. Když média jeho slova zpochybnila s odkazem na skutečné počty lidé přihlížejících například inauguraci Trumpova předchůdce Baracka Obamy, Cponwayová uvedla, že Spicer použil "alternativní fakta".

"Antivýrokem" roku 2016 v téže anketě se stalo slovní spojení "Volksverräter" neboli "zrádce lidu". Toto slovní spojení, které připomíná nacistickou minulost Německa, oživila v posledních letech krajně pravicová uskupení, jež jím začala označovat vedoucí německé politiky, zejména Angelu Merkelovou. Výrok zazněl i z úst představitelů pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD), která se v loňském roce dostala do Spolkového sněmu.

Volby Česku vládnou

A čím vším žil v roce 2017 pro změnu český internet? Podle serveru Seznam se pozornost lidí celkem logicky soustředila zejména na politiku a volby, jak do parlamentu, tak prezidentské. Politika se ve vyhledávání promítla nejen do žebříčku zpravodajství, ale i ve vyhledávání osobností či při praktických dotazech.

"Míra zájmu o kandidáty na nejvyšší úřad tuzemské politiky vynesla prezidentské volby na třetí příčku žebříčku. Největší pozornost Čechů se, vedle profilů samotných kandidátů, soustředila na duel Michala Horáčka a Miroslava Topolánka," uvedl Michal Sedláček, produktový manažer Seznam.cz Vyhledávání.

Mezi nejhledanějšími zpravodajskými událostmi se umístila i srpnová kauza Čapí hnízdo, a první desítku uzavřela květnová krize vlády Bohuslava Sobotky. "V souvislosti s děním na politické scéně není překvapivé, že Andrej Babiš se jako jediný politik umístil na třetím místě v žebříčku osobností českého internetu," uzavírá Sedláček.

Aktuální politické kauzy a dění ve společnosti se podle Seznamu promítly také do hledání informací o sociální síti Twitter. Nejhledanějšími výrazy s staly účty bloggera Petra Paulczynskiho, dále anonymní skupiny skryté za identitu Julia Šumana a vítězné trio uzavřel účet tiskového mluvčího prezidenta ČR Jiřího Ovčáčka.