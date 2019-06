Nesmrtelnost je na dosah. Americký startup nabízí konzervaci vzpomínek a emocí

Jakou cenu jste ochotni zaplatit za nesmrtelnost? Dáte za ni své tělo - nebo i svou duši? Tuto mefistofelskou otázku klade svým potenciálním klientům startup Nectome, který jim nabízí možnost věčného uchování lidské mysli v počítači.

Podle serveru MIT Technology Review vyvíjí startup Nectome počítačový proces, který by mikroskopicky přesně ztělesňoval lidský mozek včetně všech jeho funkcí i nervových spojení. V podstatě by mělo jít o co nejpřesnější 3D naskenování celé struktury mozku. Všechny myšlenky, vzpomínky i emoce konkrétního člověka by tak mohly být doslova "zakonzervovány" pro věčnost a nahrány do počítačového cloudu nebo nějakého podobného paměťového média - pokud by tedy dotyčný člověk souhlasil s tím, že chce sdílet své vědění a životní zkušenosti se zbytkem lidstva a nevadilo mu přitom, že jeho myšlenky přežívají na nějakém serveru v Silicon Valley.

Nesmrtelnost prodává, ale ne každý kupuje

"Kdykoli zemře jedna lidská generace, ztrácíme její veškerou kolektivní moudrost," uvedl pro BBC News spolumajitel startupu Nectome Robert McIntyre. "Své znalosti sice můžeme dalším generacím předat, ale přenést na ně získanou životní moudrost a zkušenost je daleko těžší. Naše děti se musí poučit z těchže chyb co my," dodal.

Startup Nectome založili mladí experti ze společnosti MIT, která se specializuje na umělou inteligenci. "Představte si svět, v němž můžete úspěšně zmapovat a přesně zjistit konkrétní paměť ve svém mozku. Jak naznačuje současný vývoj neurověd, lze tato nervová propojení zachovat," tvrdí společnost na svých webových stránkách.

Startup finančně podporují skupiny investorů do technologií, jako je Y Combinator, získal také federální grant 960 tisíc dolarů od amerického Národního ústavu duševního zdraví. Přesto vývoj neprobíhá nijak jednoduše. "Nesmrtelnost samozřejmě prodává, ale ne každý kupuje," glosoval to server Mother Nature Network.

Když Nectome oznámil, že přijímá mozky (přičemž si řekl o 10 tisíc dolarů, tedy zhruba 205 tisíc korun za "kus"), vyvolalo to vlnu satirických vtípků v sociálních sítích a současně velmi skeptický ohlas vědecké komunity. "Zatěžovat budoucí generace bankami našich mozků je až směšně arogantní. Nezanecháváme jim už tak dost problémů?" vyjádřil tyto pochybnosti neurolog Michael Hendricks z McGill University v rozhovoru pro server TechCrunch.

"Doufám, že lidi v budoucnosti zděsí, až zjistí, že v 21. století utráceli ti nejbohatší a nejpohodlnější lidé v historii své peníze a zdroje na to, aby se snažili žít navždy na úkor svých potomků. Není to celé vtip? Ti pánové jsou jak komiksoví zlosyni," dodal.

Chcete žít věčně? Musíte zemřít

Současný postup navíc počítá s tím, že skenování probíhá na mozku člověka, který krátce předtím zemřel. Jde totiž o to, že mozek je "nařezáván" na velmi tenké plátky, a teprve ty se skenují a ukládají do počítače. Po roce 2022 by měly být podle odhadu zástupců startupu k dispozici postupy, které by zachovaly mozkovou strukturu i v případě řízeného umírání.

Server Mother Nature Network v této souvislosti upozorňuje, že lidská mysl je těsně připoutána k lidskému tělu, které jí umožňuje cítit, vnímat chutě i dotýkat se skutečných věcí. "Je dost těžké představit si, že někdo, kdo se těší plnému fyzickému i duševnímu zdraví, bude toužit po tom, nechat svou mysl zmrazit bez těla. Pravděpodobnější to je u lidí, kteří cítí, že je už fyzická i duševní svěžest opouští - jenže v takovém případě může jít opravdu o starý mozek, který nemusí být právě tím nejvhodnějším pro věčné uchování," podotýká kousavě server.