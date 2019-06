Povstání, co prosadilo práva homosexuálů, slaví 50. Svět si připomíná Stonewall

Pamětníci takzvaných stonewallských nepokojů (známých také jako stonewallské povstání) si spolu s aktivisty LGBT připomínají tuto 50 let starou newyorskou událost, která představovala významný mezník v boji za práva homosexuálů. "Nevěděli jsme, že jsme u zrodu historie. Ale věděli jsme, že se něco mění," říká "stonewallský veterán" Mark Segal.

FOTOGALERIE

Bylo ráno 28. června 1969 a v newyorské čtvrti Greenwich Village na Manhattanu sotva svítalo. Právě v té chvíli zaútočila policejní jednotka proti místnímu gay baru Stonewall Inn. Ten sloužil široké škále klientů a byl populární zejména u těch nejchudších a nejpřehlíženějších členů americké gay komunity: drag queens (mužů, kteří svým oblečením a chováním karikují ženu), transgender lidí, zženštilých mladíků, lesbických mužatek, mužských prostitutů a mladých bezdomovců.

Dost ponižování

Záminkou pro razii bylo, že bar v té době vlastnila mafie, která v něm měla prodávat bez licence ředěný alkohol. Policie také podezírala majitele baru, že vydírají své bohaté zákazníky hrozbami, že na ně vyzradí jejich homosexualitu.

Policejní zátahy proti homosexuálním barům nebyly v té době v USA nijak výjimečné, ale v případě Stonewall se situace policii rychle vymkla z ruky. Svou roli v tom sehrálo to, že zasahující policisté začali týrat i stálé barové hosty z řad už zmíněné místní LGBT komunity (jde o zkratku slov lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby, tedy lidé s menšinovou sexuální orientací), a ti si to nenechali líbit. Už měli ponižování a ústrků ze strany úřadů dost.

V celé čtvrti rychle propukly spontánní demonstrace, které záhy přerostly v několikadenní pouliční bitvy s policií, do nichž se zapojilo přes 2000 protestujících. Šlo o první americké a možná i světové vystoupení gayů a leseb v boji za jejich požadavky, které se dodnes považuje za přelomovou událost na cestě k jejich plnému zrovnoprávnění.

"Buzíci ztratili svou ustrašenou tvář, kterou měli po desetiletí," komentoval to americký básník a jedna z vůdčích postav beatnické generace Allen Ginsberg (mimo jiné král československého Majáles z roku 1965), který se protestů zúčastnil.

Čtyři miliony návštěvníků

Ducha oněch dnů nyní připomněl agentuře Reuters také pamětník tehdejšího dění Mark Segal, dnes majitel hostince v Greenwich Village. "Když jsem to tehdy přes ulici sledoval jako osmnáctiletý kluk, vůbec mě nenapadlo, že o tom tady budu 50 let poté mluvit. My jsme nevěděli, že je to historická událost. Ale prostě jsme věděli, že se něco mění," řekl Reuters nyní osmašedesátiletý Segal, který dnes vede místní hnutí LGBT.

"Když jsem tu tehdy stál uprostřed toho všeho, vzpomínám si, jak jsem si v jednom okamžiku řekl: Ok, tohle je to, co budu dělat do konce života," dodal.

Newyorské policejní oddělení se letos 6. června (jen několik dní před vypuknutím oslav 50. výročí stonewallského povstání) za tehdejší policejní razii poprvé omluvilo.

New York získal pro letošní rok titul "Místo světové hrdosti", přičemž se očekává, že ho v souvislosti s oslavami navštíví zhruba čtyři miliony turistů z celého světa. Padesát let staré události si připomenou vlastními pochody a festivaly i jiná světová města. Hlavním dnem oslav by se měl stát 30. červen.