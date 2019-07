Příštím agentem 007 má být žena, navíc černoška. První adeptka je už známá

Přestože Jamesem Bondem by měl i v dalším díle filmových dobrodružství zůstal Daniel Craig, v kuloárech se živě spekuluje o tom, že kódové označení 007 převezme nový agent - a nebude to agent, ale agentka. Navíc černoška.

Děj nejnovějšího, pětadvacátého filmu slavné špionské série, který se právě teď natáčí v Itálii a Velké Británii, prý začíná ve chvíli, kdy unavený James Bond opouští britskou tajnou službu MI6 a míří do důchodu, který chce strávit na Jamajce. Ale jeho šéf M (jehož ztvárnění převzal po Judi Denchové pro změnu opět muž, Ralph Fiennes) potřebuje své nejlepší lidi k řešení nové globální krize. Podle zdroje britského bulvárního deníku Daily Mail se proto v úvodu filmu objeví klasická scéna, kdy M ze své kanceláře zavelí: "Vstupte, 007" - jenže místo Bonda vkročí do jeho království agentka, představovaná britskou černošskou hvězdou Lashanou Lynchovou.

Žena v hlavní roli

Daniel Craig tak sice zůstává v novém snímku Bondem, ovšem v jeho agentském postavení ho nahradí nová hráčka. "Bonda samozřejmě nová agentka 007 sexuálně přitahuje a on na ni zkouší své obvyklé sváděcí triky, ale je zmatený, když na tuto úžasnou mladou ženu černé pleti nezabírají a ona nijak nestojí o to skočit mu do postele. Aspoň ze začátku určitě ne," tvrdí zdroj bulvárního deníku.

Zdroj dodal, že od nynějška už mají lidé z produkce zákaz používat slavný termín "Bond girl" (Bondova dívka - šlo o souhrnné označení pro Bondovy krásné partnerky). "Všem nám řekli, že o nich máme mluvit jako o ´Bond women (Bondových ženách, pozn. red.)," uvedl prý zdroj bulvárního deníku.

O to, aby se nový díl 57 let staré filmové série vyvíjel "v souladu s požadavky současné doby", se prý má postarat herečka a scenáristka Phoebe Mary Waller-Bridgeová, známá zejména z pokračování komediálního seriálu BBC Fleabag, jehož první sérii uvedla Česká televize pod trefným názvem Potvora. Waller-Bridgeová si v něm roli sociopatické kavárnice v gentrifikovaném Londýně psala přímo na tělo. Díky úspěchu tohoto seriálu a díky dalšímu úspěšnému scénáři k seriálu Na mušce (Killing Eve) byla angažována i do tvůrčího týmu nové bondovky.

Craig dostane avatara

Nové dobrodružství Jamese Bonda prý nebude avantgardní jen neobvyklým obsazením ženy, ale také tím, jakým způsobem budou prezentovány Bondovy silácké a kaskadérské kousky. Daniel Craig byl vždy herec s výbornou fyzickou průpravou a rád většinu rvaček a akrobatických výstupů absolvoval sám. V případě nového filmu se ale musel natáčení dalších kaskadérských čísel vzdát poté, co si v květnu při natáčení pronásledovací scény zranil kotník.

Není to sice poprvé, co herec při natáčení bondovky utrpěl zranění (během třinácti let, která strávil v kůži Jamese Bonda, si už údajně vyrazil dva zuby, vykloubil rameno, vymkl koleno a usekl koneček jednoho z prstů), producenti ale tentokrát už chtějí svou jedenapadesátiletou hvězdu šetřit. Vytvořili proto speciální počítačový program, který umožní, že Craigova tvář digitálně nahradí obličej jeho dubléra pro riskantní scény, jedenatřicetiletého Francouze Jeana-Charlese Rousseaua.

"Daniel je ve skvělé kondici, ale některé scény dělat nemůže, protože jsou příliš fyzicky náročné a pojišťovna mu to nedovolí. Jeho tvář proto bude dodána do obrazu později," uvedl anonymní zdroj z natáčení.

Bond moderní éry

Lashana Lynchová debutovala ve filmovém světě v roce 2011 ve sportovním dramatu Fast Girls a v letošním roce se objevila v roli zkušební pilotky Marie Rambeauové v novém přepisu komiksu Captain Marvel.

"Lashana je naprosto skvělá a Phoebin scénář je přesně tak ostrý a zábavný, jak byste čekali. Tento Bond je plný humoru a vzdává hold některým dřívějším filmům série. Třeba na jednom snímku z natáčení se Lashana Lynchová objevuje na safari v podobném obleku, jaký v roli agenta 007 skvěle padnul Rogeru Moorovi," uvedl pro Daily Mail zdroj ze zákulisí.

"Tohle je Bond pro moderní dobu, který osloví mladší generaci a zároveň zůstane věrný všemu, co všichni očekáváme od Bondovek. Budou tam velkolepé scény i boje a Bond zůstane pořád Bondem, jenom se musí naučit vypořádat se se světem #MeToo," uvedl zdroj s odkazem na mezinárodní kampaň, upozorňující na údajné zneužívání žen ve filmovém průmyslu i v dalších profesích.