Sir Arthur Conan Doyle: Muž, který stvořil i zabil Sherlocka Holmese

Před 160 lety se narodil jeden z nejúspěšnějších britských spisovatelů. Kromě postavy geniálního detektiva mu svět může děkovat i za Ztracený svět či propagaci lyžování.

Člověk není nic a práce je všechno, říkával Sherlock Holmes, slavný luštitel záhad z londýnské Baker Street. Svého přítele, doktora Jamese Watsona, hned v prvním románu Studie v šarlatové překvapil tím, že nevěděl, že se Země otáčí kolem Slunce.

Zato však napsal odborné publikace o druzích popelu z doutníků či vzorcích pláště na kolo. Jeho duchovní otec Arthur Conan Doyle udělal z detektivního génia literární ikonu, která i přes přílišnou zálibu v užívání kokainu a morfia dokáže metodou dokonalé dedukce odhalit případy, na nichž si vylámal zuby celý Scotland Yard.

Hrdina versus autor

Vystudovaný lékař A. C. Doyle si vymyslel Sherlocka Holmese, aby si přilepšil k nevýdělečné doktorské praxi. Důmyslné příběhy, navazující na styl, který o pár desetiletí dříve uvedl do povědomí Edgar Allan Poe prostřednictvím postavy svého detektiva C. Auguste Dupina, však nakonec vytlačily z jeho života vše ostatní.

Čtenáři časopisu Strand, kde povídky vycházely, chtěli stále víc. A když se Doyle koncem roku 1893 rozhodl svého hrdinu zabít pádem do Reichenbašských vodopádů, donutili ho, aby napsal Vzpomínku na prázdný dům případ, v němž se Sherlock s velkou parádou vrátil (poté, co v Himálaji diskutoval s dalajlamou a inkognito napsal knihu o Tibetu).

Spousta nápadů

Chudák Doyle přitom jen chtěl upozornit na ostatní ze svých mnoha talentů. Napsal přece také historický román ze 17. století s názvem Micah Clarke, dále román Bílá společnost, odehrávající se za stoleté války, anebo knížku The Tragedy Of The Korosko o povstání dervišů v Súdánu.

V roce 1909 vydal pamflet The Crime Of The Congo, odsuzující masové vraždění obyvatel kolonizovaného Konga z rozkazu belgického krále Leopolda. O tři roky později vyšel jeho Ztracený svět, sci-fi o místě, kde přežili do moderních dob pravěcí ještěři. Nebýt této dnes už legendární prózy, neměl by Michael Crichton na čem po-stavit svůj Jurský park.

K Doylově bibliografii patří i 16 příruček na téma spiritis-mu, jemuž navzdory své analytické mysli ochotně uvěřil zvláště poté, co na zranění z války zemřel jeho nejstarší syn. Psal i básně a divadelní hry. (Jedna, právě o Sherlocku Holmesovi, je přeložena do češtiny a čeká v archivu na uvedení). Doyle byl též zanícený sportsman. Jak jen mohl, propagoval lyžování, golf a závodění v autech.