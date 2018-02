Slyšíte mluvit Trumpa? A jste si jisti, že je to vážně Trump? Může to být robot

Představte si, že jste už dlouho neviděli vrcholného státníka své země. Začnete být nervózní, zda se něco nestalo, když tu se náhle zmíněný státník spojí s rozhlasem a veřejnost, která bezpečně rozezná jeho hlas, se uklidní. A představte si, že místo něj promluvil robot, který umí přesně napodobovat hlasy a jeho projev se dá naprogramovat. Takový robot už existuje.

Robot Lyrebird (lyrochvost) umí napodobit s až děsivou přesností libovolný lidský hlas po pouhé minutě poslechu originálu. Zatím funguje jen v beta verzi, pracuje pouze v anglickém jazyce a nejlépe mu jde napodobování amerického přízvuku. Zvládne například bezchybně amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale učí se.

Možnosti jeho využití jsou široké - může například namlouvat audioknihy, a to na takové úrovni, že bude k nerozeznání od Morgana Freemana. Informuje o tom agentura DPA.

Novou digitální technologii, která zatím funguje jen v beta verzi, vyvíjí studentská firma, kterou spoluvlastní Alexandre de Brébisson, Jose Sotelo a Kundan Kumar. Všichni tři studují na univerzitě v kanadském Montrealu výzkumnou laboratoř MILA, která se specializuje na využití umělých neuronových sítí pro rozpoznávání a kompresi obrazů nebo zvuků.

Název Lyrebird (lyrochvost) získal robot po stejnojmenném vzácném australském zpěvném ptáku, který proslul právě napodobováním různých zvuků.

Lyrochvost nádherný, jak se tento pták jmenuje v češtině, umí nejen zpívat a napodobovat hlasy různých ptáků, ale zvládne imitovat i zvuky z oblasti technického průmyslu. Dokáže například napodobit cvakání fotoaparátu, startující auto, puštěnou motorovou pilu nebo střelbu z videohry.

Jeho digitální dvojče z produkce kanadských studentů jde ale ještě o krok dál, protože kromě věrného napodobení cizího hlasu je schopné tento hlas modulovat a říkat to, co někdo určí, že říkat má. To samozřejmě vyvolává otázky týkající se etiky využití takové technologie.

Studentská firma je zatím řeší veřejným slibem, že zajistí, aby uživatelské nahrávky byly uchovávány v bezpečí a chráněny před zneužitím. Současně se rozhodla šířit veřejné povědomí o Lyrebirdu, aby lidé věděli, že taková technologie existuje a že se tedy mohou setkat i s nepravými zvukovými záznamy známých hlasů.

Firma také deklaruje, že všechny osoby, jejichž hlas má být zaznamenán, k tomu musí dát svůj souhlas a že zná způsob, jak zjistit, zda hlasový vzorek nebyl získán neoprávněně.

Beta verze produktu Lyrebird je zatím volně k dispozici a vyžaduje pouze minutový záznam něčího hlasu, pořízený v klidné místnosti za pomoci dobrého mikrofonu. Jeho tvůrci prohlašují, že při dalším vývoji chtějí do Lyrebirda zařadit i další jazyky a odstranit zbývající nedostatky.