Španělé řeší skupinové znásilnění, jeho dosavadní posuzování vzbudilo pohoršení

Jeden z nejkontroverznějších případů sexuálního násilí posledních let přezkoumává španělský Nejvyšší soud. Pět mužů, obviněných původně ze skupinového znásilnění osmnáctileté dívky, bylo nakonec odsouzeno jen za sexuální zneužívání s nižší trestní sazbou. Případ vyvolal ve Španělsku masové protesty.

FOTOGALERIE

Bylo 7. července roku 2016 a ve španělské Pamploně právě začínal populární "běh s býky", týdenní slavnost konaná každoročně u příležitosti svátku svatého Fermína, při němž dobrovolní běžci probíhají uličkami starobylého městečka spolu se stádem splašených býků. Slavnost se těší ve Španělsku velké pozornosti a sjíždějí se na ni diváci ze všech koutů země i ze zahraničí.

Jednou z divaček se v onom roce stala i mladá osmnáctiletá dívka, které se však bohužel začátek festivalu vepsal do paměti úplně jinou vzpomínkou - u vchodu do jednoho z pamplonských činžáků ji opilou společně znásilnila pětice mužů ze Sevilly, která se navíc během incidentu natáčela chytrými mobilními telefony a záběry z činu se pak pochlubila v multiplatformní mobilní aplikaci Whatsapp.

Ponížení ve dveřích

Španělský soud je v dubnu 2018 všechny odsoudil k devíti letům vězení pro trestný čin sexuálního zneužití. Zbavil je však obvinění ze závažnějšího trestného činu skupinového znásilnění, protože se prý oběť nijak nebránila ani nebojovala a k žádnému násilí ani zastrašování nedošlo. Jeden ze tří soudců dokonce prohlásil, že by muži měli být plně osvobozeni.

Toto rozhodnutí - a následné propuštění všech pěti mužů na kauci - vyvolalo celostátní demonstrace a protesty.

"Když se bráníš, tak tě zabijí, když se nebráníš, tak prý souhlasíš. Tak co máš dělat?" objevilo se na jednom z protestních transparentů.

Podle policejního šetření muži narazili na dívku ve chvíli, kdy byla opilá a úplně o sobě nevěděla. Donutili ji k orálnímu sexu a "nechráněným sexuálním vztahům", načež ji nechali polonahou ve dveřích domu a jeden z nich jí ještě ukradl mobil.

Jako důkaz proti nim posloužily i záběry, které sdíleli ve Whatsappu, ty však byly současně použity i proti oběti - té bylo vytýkáno, že byla během celého aktu pasivní a nijak nereagovala. Její výraz popsal soud jako "nepřítomný" s tím, že celou dobu držela oči zavřené. Toto tvrzení bylo použito jako argument také u odvolacího soudu: mimo jiné tam zaznělo, že znásilnění nelze prokázat, protože je příliš obtížné rozeznat, zda muži dívku nějak zastrašovali - k použití zjevné síly ani k jejímu zřejmému ohrožení totiž prý nedošlo.

S tímto závěrem však dva z pěti odvolacích soudců nesouhlasili. Podle nich se všech pět mužů dopustilo společně "zastrašování a nátlaku, při němž nalíčili oběti past, z níž měla téměř nulovou možnost uniknout". Oba zmínění soudci označili útok za "znásilnění založené na ponižujících činech, jimž byla oběť vystavena".

"Nežádejte od oběti hrdinství"

Podle žalobců útočníci zastrašili oběť dostatečně na to, aby ji zbavili její vůle. Prokuratura proto žádala, aby je soud uznal vinnými ze skupinového znásilnění, a žádala trest vězení v délce osmnácti let. Muž, který dívce ukradl mobil, měl dostat ještě dva roky navrch.

"Je nepřijatelné žádat požadovat zákonem od obětí takové extrémy, jako je hrdinské chování, které jim nutně přinese jen to, že budou muset snášet ještě větší škodu," uvedli žalobci v soudním dokumentu.

Obhájce obviněných Augustin Martinez naopak vyzval soud, aby jeho klienty osvobodil. Podle jeho argumentace dívka se všemi sexuálními vztahy souhlasila. Martinez také odsoudil velkou medializaci případu, která podle něj jeho svěřencům uškodila.

Nejvyšší soud nyní musí rozhodnout, k jaké interpretaci znásilnění se přikloní.

Španělská vláda na základě tohoto případu oznámila, že hodlá reformovat trestní zákoník, v němž by mělo přibýt ustanovení, že žena musí se sexuálním stykem výslovně souhlasit. Předlohou by mu měl být nový švédský zákon, podle něhož v případě, že jedna osoba nedá k sexu výslovný souhlas, může být druhá obviněna ze znásilnění, a to i v případě, že nedošlo k násilí ani hrozbám.