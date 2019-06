Uživatelé na Okamurově profilu vyhrožují novinářce, řeší to policie

"Měla by ji ojet banda imigrantů z Afriky a použít všechny její tělesné otvory…" Takové a podobné komentáře se objevily na oficiální facebookové stránce místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tomia Okamury na adresu redaktorky Českého rozhlasu pod příspěvkem, v němž na ni slovně zaútočil.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda SPD Tomio Okamura na svém facebookovém profilu slovně napadl novinářku Českého rozhlasu, která jej před tím požádala o rozhovor na téma znásilnění šestnáctileté dívky, kterého se měl podle Okamury dopustit „africký migrant“. Informaci o tomto znásilnění přinesl Litoměřický deník.

Okamura napsal, že na něj redaktorka, jejíž jméno a fotografii na svém profilu zveřejnil, útočila. Věci sám využil k útoku na veřejnoprávní rozhlas.

"To je fakt síla. Šestnáctiletou dívku z Terezína včera odporně znásilnil na poli u Lukavce v Ústeckém kraji africký migrant. A redaktorka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová (na snímku) mě před pár minutami požádala o rozhovor na toto téma. Myslel jsem, že v rozhovoru tento čin odsoudíme a budeme se bavit o příčinách a návrzích řešení. Místo toho na mě deset minut v rozhovoru jen útočila, co jsem si prý dovolil, že jsem napsal, že se jedná o migranta z Afriky!!!" napsal Okamura (přetiskujeme bez úprav, pozn. red.)

"Ze strany Českého rozhlasu nepadlo ani jedno slovo lítosti či odsouzení tohoto činu. Ani jedno slovo ohledně příčin. Ani jedno slovo ohledně návrhů řešení. Doufám, že tento skandální rozhovor Český rozhlas v plném znění odvysílá. Ale myslím, že ne, protože to nebylo podle jejich scénáře, jelikož jsem se proti těmto otázkám věcně a konkrétně s argumenty ohradil. Jsou v Českém rozhlase normální? Co si o tom myslíte Vy?" psal dále mimo jiné Okamura.

Vlna nenávisti

Pod politikovým příspěvkem se okamžitě zdvihla vlna nenávistných komentářů vůči zmíněné redaktorce.

"Tak téhle redaktorské blbce bych přál, aby si ji některý z těch ´mírumilovných´ čmoudů podal. A hned potom bych s ní udělal rozhovor, jak se cítí, jaké z toho má pocity. Potom by mě zajímal její názor," psal uživatel, který se na Facebooku prezentuje pouze přezdívkou Tomas de Templ.

"Berete mi to přímo z úst. Nic jiného by si nezasloužila, pak by mluvila jinak, blbka jedná, bez mozku," reagovala další uživatelka Olga M.

"Z chutí bych přála slečně redaktor ve ať si to zažije na vlastní kůži!!?!?A aspoň dva aby se na ně vyřadili.Protoze te krasavici v té makové palici vůbec nedochází že ta ubohá dívka má zkažený život,navíc se může u ní časem ukázat nějaká nemoc,chudáci i její rodiče," uvedla další uživatelka Ester H. (redakčně neupravováno).

"Přesně tak, ji by měla ojet banda imigrantů z afriky a použít všechny její tělesné otvory…zepředu, zezadu, orálně, análně, aby jí to kulturní obohaceni teklo odevšad, k tomu jako bonus nějaký ten pohlavně přenosný moribundus a navrch nějakého toho parazita a redaktorka by začala mluvit jinak…" psala uživatelka Markéta, která se na svém vlastním facebookovém profilu prezentuje jako matka dvou malých dětí.

Podobně vyznívaly i desítky dalších reakcí.

Rozhlas i novinářské instituce protestují

Nenávistné reakce i vlastní politikův příspěvek vyvolaly okamžitě rozsáhlé protesty jak ze strany novinářů, tak i oficiálních zástupců médií, novinářských institucí i dalších politiků.

Generální ředitel Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral se důrazně ohradil proti Okamurově podání průběhu rozhovoru s tím, že redakce postupovala zcela v souladu s běžnými standardy.

"Začali zjišťovat okolnosti činu, kontaktovali Policii ČR, státní zastupitelství, ale také redakci Deníku, který přinesl informaci, že pachatelem je muž z Afriky o pár hodin dříve vyhoštěný z Německa," uvedl Zavoral. Dodal, že oficiální zdroje tuto informaci popřely.

"Policie ČR uvedla, že k žádnému vyhoštění občanů Severní Afriky do České republiky nedošlo. Informaci, že šlo o afrického imigranta propuštěného z výkonu trestu v Drážďanech, uvedl na svém facebookovém profilu i místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Tomio Okamura. Proto jsme požádali naši zpravodajku ve sněmovně, zda by jí mohl tato zjištění potvrdit a uvést zdroje, ze kterých čerpal. Ptala se jej velmi slušně a profesionálně. Hned po první otázce ale přešel do útoku a začal kritizovat práci některých médií, zejména Českého rozhlasu. Zdůrazňuji, že to bylo ve fázi, kdy se teprve informace sbíraly a ověřovaly. Naprosto odmítáme tvrzení předsedy SPD Tomia Okamury, že bychom tento trestný čin jakkoliv bagatelizovali," pokračoval Zavoral.

Český rozhlas podle něj považuje za alarmující a bezprecedentní, jakým způsobem Okamura napadl hodnoty média veřejné služby, které ČRo ctí. "Nesmyslná jsou rovněž slova předsedy SPD o údajné cenzuře - Český rozhlas mnohokrát předsedu SPD Tomia Okamuru zval do svého vysílání, ale vždy se setkal se zamítavou odpovědí. Vyjádření předsedy SPD Tomia Okamury na jeho facebookovém profilu je útokem na samou podstatu Českého rozhlasu jako veřejnoprávního média a porušuje demokratické principy, na kterých stojí naše společnost," uzavřel svou reakci generální ředitel Českého rozhlasu.

Proti nenávistným příspěvkům vůči novinářce, včetně výzev k násilí, protestoval oficiálním prohlášením také Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI). "CZ IPI odsuzuje jakékoliv výzvy k násilí proti novinářům a žádá veřejně činné osoby, aby takovým útokům neposkytovaly prostor. Je zcela nepřijatelné, aby místopředseda sněmovny, tedy osoba stojící vysoko v hierarchii ústavních činitelů státu, příspěvkům, které jsou pravděpodobně trestným činem, poskytoval prostor. CZ IPI žádá veřejně činné osoby, aby neposkytovaly svůj prostor na sociálních sítích nenávistným příspěvkům vyzývajícím k útokům na novináře," uvedl v tomto prohlášení předseda institutu Michal Klíma.

Proti útokům vůči novinářce se na svém Twitteru ohradil také český ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. " To, co se rozpoutalo na facebooku Tomia Okamury vůči novinářce ČRo @ZdenTra je odporné. Chtěl bych ujistit veřejnost, že Policie ČR se celou záležitostí zabývá," uvedl Hamáček.

To, co se rozpoutalo na facebooku Tomia Okamury vůči novinářce ČRo @ZdenTra je odporné. Chtěl bych ujistit veřejnost, že Policie ČR se celou záležitostí zabývá. — Jan Hamáček (@jhamacek) 20. června 2019

Od řady uživatelů se pak dočkal reakce, že řešit by se měl i původní Okamurův příspěvek. "Problém je, že se to rozpoutalo v reakci na drzou a sprostou lež, se kterou tam sám Okamura vyleze mezi své příznivce. Tady je na místě se zabývat tím, co tenhle člověk na Facebooku pravidelně publikuje. Šíření poplašných zpráv už je u něj koloritem," charakterizoval tento postoj jeden z komentářů.