Zambie vytáhla do boje proti gumovým pannám. Všem vlastníkům hrozí vězení

Nikdo je otevřeně neprodává, nikdo nepřiznává, že by je vlastnil, nikdo zatím nebyl za jejich držení zatčen - Ale Zambie proti nim přesto vede kampaň a hrozí vězením každému, kdo s nimi bude mít něco společného. Myslíte, že je řeč o drogách? Nikoli. Bavíme se o umělých sexuálních pannách.

Vláda afrického státu Zambie spustila minulý měsíc tažení proti sexuálním pannám, které označuje za "velmi nepřirozené sexuální hračky". Jejich prodej, ale i pouhé používání je podle ní v rozporu se zambijskými zákony a "pachatelům" za ně hrozí těžké vězení. Vládní postoj vyvolal v Zambii velký ohlas a stal se jedním z hlavních témat diskusí na sociálních sítích, které tuto převážně konzervativní jihoafrickou zemi ostře názorově rozdělily.

"Jsme křesťanský národ, zakotvený v křesťanských principech a jednou z našich základních hodnot je morálka a etika. Prodej nebo používání sexuálních panen je rozhodně v rozporu s našimi zákony, s naším přirozeným odkazem a s našimi zásadami," uvedla zambijská ministryně národního vedení a náboženských záležitostí Godfridah Sumailiová pro agenturu AFP.

"Používání nebo prodávání takových předmětů je pro Zambijce velmi nepřirozené a zákon to zakazuje," dodala.

Podle ní je zákaz nutný, protože se objevily zprávy, že do Zambie bylo několik "sexuálních panen" dovezeno, zřejmě z Asie. Také oficiální zambijský tisk začal upozorňovat na to, že se prý objevují obchody s těmito pannami v okolí hlavního zambijského města Lusaka.

"Policie to vyšetřuje," uvedla ministryně. "K sexuálnímu uspokojení stvořil Bůh muže a ženu, používat k tomu neživotné modely je nemorální. Neimportujme k nám cizí víru a zkušenosti. Věřme tomu, co jsme," prohlásila Sumailiová.

Podle AFP je výroba sexuálních panen stále sofistikovanější. Například Čína vyvíjí vlastní "chytré panny", schopné mluvit, zapínat myčky nádobí a produkovat hudbu.

Podle svých výrobců dokážou sexuální panny léčit osamělost a pomáhat starším mužům, jimž schází ženská společnost.

V Zambii se údajně objevily panny vyrobené ze silikonu v různých tvarech i barvách pleti. Tuto informaci se ale AFP nepodařilo ověřit, protože její reportér žádný obchod, který by je prodával, nenašel.

Zambie je velmi konzervativní země, kde je například homosexualita nezákonná pod sankcí až 14 let vězení.

Opozice protestuje

Podle zambijských opozičních liberálních Patriotů za ekonomický pokrok odráží vládní postoj vůči sexuálním pannám její autoritářské tendence, které opozice vyčítá zejména zambijskému prezidentovi Edgarovi Lungu.

"Argumentovat tím, že Bible neumožňuje použít k uspokojení jakékoli objekty, je pochybné," prohlásil šéf Patriotů Sean Tembo. "Stejná Bible přece podporuje svobodnou vůli. Poslat někoho do vězení jen proto, že si zvolí sexuální pannu, je hřích. Někteří muži mají nízké sebevědomí a nedokážou dobývat lásku."

Podle Temba mohou sexuální panny dokonce pomoci řešit šíření viru HIV způsobujícího AIDS, což je problém, který Zambii mimořádně tíží: v zemi je 12,4 procenta infikovaných dospělých. "Pokud budou muži moci používat sexuální panny, pomůže to snížit případy výskytu AIDS," uvedl Tembo.

Zpochybnil také tvrzení, že obchodování se sexuálními pannami je nezákonné. "Neexistuje žádný zákon, který by zakazoval dovoz nebo používání sexuálních panen, nebo zákon, který by trestal masturbaci. Sexuální panny se používají v soukromí, ne na veřejných místech," uvedl.

Zambijské úřady oproti tomu prohlašují, že sexuální panny spadají pod ústavní zákon, který zakazuje výrobu, držení, dovoz, prodej nebo zobrazování "obscénností". Trestní postih zde dělá až pět let vězení.

V Zambii neexistují žádné prodejny s podobným zbožím, ale to je zde prý přesto dostupné dík mezinárodním internetovým dodavatelům. Přístup veřejnosti k němu je zatím hodně rozdělený.

"Objednal bych si sexuální pannu bez váhání. Sexuální panna mě nebude podvádět, nechce peníze a navždy mi zůstane věrná. Navíc si nikdy nemůžu být jist, zda bych se při vztahu se skutečnou ženou nenakazil," citovala jednoho z nejmenovaných obyvatel AFP.

Podle pětadvacetileté Jane Kalubaové z Lusaky jsou sexuální panny testem, jak co nejlépe vyvážit obecnou morálku a práva jednotlivce. "Nepodporuji používání sexuálních panen, ale přesto mám pocit, že bychom měli mít možnost zvolit si to, co chceme," uvedla Kalubaová.