Židovskému spisovateli byla v Británii zrušena dvě vystoupení. Ze strachu

"Británie udělala velký krok zpět," postěžoval si trpce židovský spisovatel Richard Zimler, jemuž podle jeho slov zrušili dva britští koordinátoři kulturních událostí veřejné vystoupení ze strachu, že jeho židovský původ urazí propalestinské aktivisty. Informuje o tom britský deník The Guardian.

Richard Zimler je autorem oceňovaného historického románu z roku 1996 Poslední kabalista z Lisabonu o dramatické historii sefardských Židů a letos v dubnu vydal další kritikou pozitivně přijímanou knihu Evangelium podle Lazara. S její veřejnou prezentací v Británii ale narazil.

Židům vstup zakázán?

Podle Guardianu, který citoval autorova osobního propagačního agenta, stáhly dvě kulturní organizace své pozvání k Zimlerovu veřejnému vystoupení, byť se na něm původně s nadšením domlouvaly. Důvodem prý byla obava, že by Zimlerův židovský původ mohl vyústit v protesty propalestinských aktivistů. Jména zmíněných organizací Guardian neuvedl.

"Pokud se kulturní organizace bojí hostit na svých akcích židovské spisovatele, pak Británie udělala velký krok zpět," okomentoval to v osobním vyjádření pro list Observer sám Zimler. Rozhodnutí zrušit jeho vystoupení ho podle jeho agenta hluboce zasáhlo a šokovalo. "Začal se ptát, zda tato sílící atmosféra strachu a rostoucí antisemitismus znamená, že židovští umělci a odborníci nebudou smět dělat svou práci," uvedl agent.

V Observeru Zimler mimo jiné napsal. "Nikdy jsem nečekal, že by v Británii mohly mou kariéru ovlivnit předsudky vůči mé židovské identitě. Vypadá to, že jsem asi Británii vůbec neznal. Dokonce i ptát se na náboženskou příslušnost by mi připadalo jako nehoráznost."

Podle jeho agenta měla veřejná Zimlerova vystoupení proběhnout formou diskuse o jeho nové knize a o historických románech osobně a jejich zrušení bylo velmi nečekané. "Lidé v literárním světě nejsou obvykle úzkostliví," řekl agent, který si nepřál být jmenován.

Zimler ve svém vyjádření pro Observer dodal, že rozhodnutí obou literárních organizací zrušit jeho vystoupení je o to ironičtější, že ve svých románech dlouho usiloval o to, aby "byl popřán hlas lidem, kteří byli dlouho systematicky umlčováni kvůli předsudkům a fanatismu".

Za strach můžou i politici

Zimlerovi přátelé také obvinili protiizraelské hnutí Bojkot, stažení investic a sankce (BDS - Boycott, Divestment and Sanctions) a britskou labouristickou stranu (jejíž představitelé opakovaně čelili důvodným obviněním z antisemitismu), že ve Velké Británii prohlubují atmosféru strachu.

Hnutí BDS v reakci prohlásilo, že jeho činnost není antisemitská, ale směřuje pouze ke kritice izraelských politiků.

Sám Zimler, který se narodil v New Yorku, ale žije v Portugalsku, není přitom podle svých slov s Izraelem nijak svázán. "Nemám tam žádné investice ani rodinu. Moje nejznámější knihy se odehrávají v Portugalsku nebo v Polsku. Můj nový román je sice situován do Svaté země, ale odehrává se 2000 let před založením státu Izrael," uvedl Zimler v Observeru.

"Pro mě naštěstí není tenhle konkrétní případ důležitý. Já si můžu psát své romány dál a uživím se i tehdy, když už mě nikdy nikdo nepozve, abych v Británii veřejně mluvil… Ale co ostatní umělci, spisovatelé, tanečníci a zpěváci, jejichž uplatnění v Británii zhoršuje nebo dokonce znemožňuje strach a kteří kvůli tomu nebudou moci dál důstojně žít?" ptá se uznávaný spisovatel.

Oceňovaná kniha

Román "Evangelium podle Lazara" se zabývá vztahem mezi Ježíšem a Lazarem, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. "Není to útok na instituci křesťanství, spíše úctyhodná a jemná meditace o způsobech, jimiž mohou mrtví komunikovat s živými. Snad nejpozoruhodnějším aspektem tohoto odvážného a poutavého románu je, jak strhující četbu dokáže Zimler z nejznámějšího příběhu západní kultury udělat," napsal v dubnu ve své recenzi k novému románu list The Observer.

Zimler publikoval dosud celkem jedenáct románů a jeho práce byla přeložena do 23 jazyků. Získal řadu ocenění a byl pětkrát nominován na Mezinárodní dublinskou literární cenu, jednu z nejprestižnějších cen v anglicky mluvícím světě. List Sunday Times označil jeho poslední román "Evangelium podle Lazara" za jednu z nejlepších knih roku 2019.