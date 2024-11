Externí autor 21. 11. 2024 clock 5 minut gallery

Na to, jak je Česká republika malou zemí, tak má na svém kontě pěknou řádku kvalitních a úspěšných hereček. Známá česká filmová databáze csfd.cz nechala fanoušky rozhodnout, kdo podle nich patří mezi nejoblíbenější české herečky. Podívejte se na žebříček TOP 10.

TOP 10 otvírá Jiřina Bohdalová

Na 10. místě v žebříčku oblíbenosti se umístila skvělá česká herečka Jiřina Bohdalová, která za svůj herecký úspěch vděčí mamince. Ta totiž Jiřinu jako malou dívku zapsala do baletní školy a následně také do komparzu. Jako malá si tak v roce 1937 zahrála v němém filmu Pižla a Žižla na cestách. Na DAMU Bohdalovou nakonec přijali až napotřetí. Přesto se z ní stala legendární herečka, kterou si lidé pamatují z pohádky Nesmrtelná teta nebo filmů Fany, Pěnička a Paraplíčko nebo Svatá.

Na 9. místě se umístila jedna z nejkrásnějších a nejtalentovanějších prvorepublikových hereček Nataša Gollová, kterou lákalo divadlo už od malička. V roce 1932 si zahrála epizodní roli ve filmu Kantor ideál. Na svoji velkou šanci čekala až do roku 1939, kdy ji objevil Miroslav Cikán a obsadil do filmu Příklady táhnou. V něm Nataša naprosto zazářila a předvedla svůj obrovský herecký talent. Pak už šla jen z role do role.

Na 8. místě se umístila herečka Tereza Ramba, která je velmi půvabná, inteligentní a aspiruje na jednu z nejlepších českých hereček současnosti. Naposledy excelovala v hlavní roli ve filmu Zápisník alkoholičky, který diváky doslova nadchnul. „Vypadala jsem šíleně. Různě jsme to s maskérkami schovávaly, dneska to není problém, všechno vám nalepí. Vlasy jsou jenom vlasy," řekla v rozhovoru pro iDnes.cz. o proměně, kterou musela kvůli roli podstoupit.

7. místo obsadila skvělá herečka a komediantka Helena Růžičková, kterou si většina lidí pamatuje jako těžkotonážní Škopkovou z trilogie Slunce seno. Neměla jednoduchý život, ale uměla si ho pořádně užít. Hrála především v českých komediích jako Trhala fialky dynamitem nebo Kameňák. Málokdo ale ví, že jí tatínek ve třech letech zapsal do baletní školy.

„Mě si vybral ten z Národního divadla a potom jsem tančila třeba i v Deutsche Theatre. Jako krásná dívenka jsem hrála ve velkých divadlech a pak když jsem se trochu naplnila, no trochu… tak jsem hrála takzvaně na kukátkových jevištích, což byl činoherní klub Divadla Na zábradlí," řekla vtipně v rozhovoru pro Blesk.cz.

Libuška Šafránková dojemně překvapila

6. místo obsadila dcera Jiřiny Bohdalové Simona Stašová, kterou lidé milují hlavně díky její roli ve nezapomenutelném filmu Pelíšky. Poprvé se před kameru postavila v 70. letech, kdy si zahrála ve válečném dramatu Mys dobré naděje. V 90. letech se stala nejobsazovanější herečkou a kromě zmíněných Plíšků si zahrála mimo jiné v dalším úspěšném Hřebejkově filmu Musíme si pomáhat.

Krásné 5. místo obsadila Eva Holubová. Po dvou neúspěšných pokusech dostat se na DAMU se nehodlala vzdát a napotřetí se jí to podařilo. Ještě jako studentka DAMU si zahrála v celovečerním filmu z roku 1981 Kopretiny pro zámeckou paní. Na svůj velký úspěch si musela počkat až do 90. let, kdy si po boku Rudolfa Hrušínského mladšího zahrála ve filmu Konflíkáři. Od té doby jde prakticky z role do role.

4. místo obsadila Tatiana Dyková, která oplývá velkým hereckým talentem a patří mezi nejoceňovanější naše herečky. Byla třináctkrát nominovaná na Českého lva a sošku si odnesla zatím pouze jednou za snímek Štěstí. První roli získala už v šestnácti letech v povídce Hotel pro sourozence. Veřejnost Tatianu miluje ve filmech, jako je Teorie tygra, Vratné láhve nebo Jedna ruka netleská.

Bronzovou příčku, tedy 3. místo v oblíbenosti získala herečka Iva Janžurová, která největší herecké úspěchy zažila v 70. a 80. letech. Iva Janžurová je takový herecký chameleon. Dokáže zazářit v komediálních filmech, ale také v dramatech. Je držitelkou dvou Českých lvů a lidé ji milují ve filmech jako Což takhle dát si špenát nebo Světáci.

Na 2. místě skončila Aňa Geislerová – ta je od přelomu tisíciletí velmi obsazovanou herečkou, která byla třináctkrát nominovaná na Českého lva a domů si odnesla neuvěřitelných pět sošek. Zahrála si ve filmech jako Requiem pro panenku, Želary nebo Návrat idiota a začala psát také knihy. „Ve svém životě jsem vždy uvažovala tak, a asi jsem k tomu byla i vedená, že bych měla dělat to, co opravdu chci. To naštěstí dělám, ačkoli necítím potřebu se k tomu fixovat. Nemám strach věci opouštět. Nemám strach objevovat další věci," řekla v rozhovoru pro Novinky.cz.

Na prvním místě skončila nejkrásnější, nejtalentovanější a lidmi nejmilovanější herečka, která už bohužel není mezi námi. Není to nikdo jiný než Libuše Šafránková. Neexistuje snad Čech, který by neznal typickou vánoční pohádku Tři oříšky pro Popelku, ve které Libuška excelovala. Na svém kontě má desítky filmů a seriálových rolí. Za zmínku určitě stojí Kolja nebo Báječná léta pod psa.

