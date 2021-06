3D tisk a běžný život

Komerční sdělení

Foto: pixabay.com

Začalo to 3D kinem. Všichni se těšili, jaké to bude vidět trojrozměrně. Ale 3D kino je jenom špička ledovce, nyní se setkáváme se 3D tiskem téměř všude – a to doslova, pojďme se na to podívat.