4 nejčastější chyby při izolaci fasády staveb. Na co si dát pozor?

Správně provedená izolace fasády dokáže snížit únik tepla na minimum, mnohdy také budovu odhlučnit, ochránit před vlhkem, a hlavně prodloužit její životnost. Stačí však jen drobná nedbalost či pochybení a izolace rázem ztrácí svůj význam. Jakých 4 nejčastějších chyb se při zateplování fasád domů vyvarovat?

1. Nesprávný výběr izolačního materiálu

Kontaktní tepelněizolační systém je stále nejrozšířenějším způsobem zateplení. Spočívá v tom, že se izolační materiál pevně spojí se suchým a nosným podkladem a ukotví se hmoždinkami. Trh nabízí celou škálu izolačních materiálů, a proto není vždy jednoduché vybrat ten správný. Velmi často lidé automaticky sáhnou po extrudovaném polystyrenu (nebo také polyuretanu, PVC či PU pěně), a to zejména kvůli cenové dostupnosti a dobrém poměru ceny a výkonu. Nejde však o univerzální řešení.

Tip: Ujasněte si, co od izolace očekáváte

Zateplujete-li dům se sklonem k usazování vlhkosti, pak je lepší zvolit větranou fasádu, aby zeď mohla dýchat. Dům na vysoce frekventovaném místě zase nejlépe odhlučníte kamennou neboli minerální vlnou. Jde o čistě přírodní materiál, který je sice dražší než polystyren, zato však vyniká lepšími izolačními i akustickými schopnostmi a nehořlavostí. Speciální lamely a desky z kamenné vlny vám navíc umožní zateplovat i nerovinné stěny.

2. Aplikace materiálu na vlhký podklad

K dalším častým chybám patří zateplování na vlhký podklad. Než tedy začnete cokoliv realizovat, ujistěte se, zejména pak u starších domů, že se na zdivu nenachází vlhké mapy. Pokud ano, zjistěte nejprve příčinu vlhkosti (případně si pozvěte odborníka) a zateplení provádějte až po úplném vyschnutí. Jakmile se totiž materiál nalepí na vlhkou zeď, může se vlhkost objevit i na vnitřní straně zdi, načež se začnou tvořit plísně a vy budete v pokojích dýchat vlhký vzduch.

3. Zateplování těsně před zimou

Víte, že právě na podzim a v zimě dochází k největšímu poškození fasád z důvodu nedodržení klimatických podmínek pro aplikaci, tedy minimálně 5 stupňů Celsia? Pokud vás napadne zateplovat na poslední chvíli na podzim, doporučujeme si vše raději v klidu promyslet a vyčkat do jara. Aby totiž lepidla a stěrky dostatečně vyzrály, potřebují optimální vlhkost vzduchu, jinak hrozí, že mezi vrstvami vzniknou nedokonalosti a doba tuhnutí se prodlouží. To pak může fasádu nenávratně poškodit.

4. Chtít za každou cenu ušetřit

Nejlevněji neznamená vždy nejlépe, to ale zřejmě víte. Častou praxí bývá zateplování svépomocí, případně za asistence známého zedníka, nebo výběr firmy, jež vám to záhy udělá o polovinu levněji než předchozí poptávaná firma. Myslete na to, že investujete peníze do nejdůležitější části domu a čím kvalitněji dům zateplíte, tím více peněz se vám za uspořené energie vrátí.

Nešvarů, se kterými se při zateplení fasády setkáváme, je pochopitelně mnohem více. Vězte ale, že už jen správný výběr izolačního materiálu a renomované firmy, která izolaci provede, vám může ušetřit spoustu starostí.