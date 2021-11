5 kroků, které stojí za úspěchem v organickém vyhledávání

Komerční sdělení

Pokud váš web není vidět ve výsledcích vyhledávání, potenciální zákazník se nemusí vůbec dozvědět, že vaše firma nebo podnikání existuje. Jednou z možností, jak si zajistit lepší dosah, je zaplatit si placené reklamy (PPC). My pro vás ale máme tipy, díky kterým nemusíte utratit ani korunu, a přesto se můžete vyšplhat na přední příčky ve vyhledávání – díky optimalizaci pro vyhledávače.

Co je organické vyhledávání?

Na váš web můžou návštěvníci přijít hned několika způsoby. Zaujme je váš newsletter, narazí na vaše sociální sítě nebo se na web prokliknou pomocí placené reklamy. K té se převážně dostanou prostřednictvím Google Ads nebo Seznam Sklik. Další možností jsou výsledky v organickém vyhledávání, které nejsou placené. Zákazníci se k vám dostanou přirozeně tím, že si vaši stránku vyberou ve výsledcích vyhledávání (zkráceně SERP – z anglického Search Engine Result Page).

Jak zvýšit svůj úspěch právě v organice?

Zaměřte se na optimalizaci pro vyhledávače

Abyste dosáhli vyššího počtu organických návštěv a váš web se umístil ve vyhledávačích na co nejlepších pozicích, je třeba zaměřit se hned na několik oblastí. Těm se věnuje samostatné odvětví web marketingu, které nese název Optimalizace pro vyhledávače nebo zkráceně SEO (z anglického spojení Search Engine Optimization). Někdy se nesprávně používá výraz SEO optimalizace. Slovo optimalizace je ale ve zkratce již uvedeno, a není proto třeba ho nadužívat.

Na které oblasti byste se tedy měli zaměřit? Jedná se především o těchto pět:

1. Klíčová slova

Klíčová slova úzce souvisí s obsahem vašeho webu. Co jsou zač? Klíčová slova jsou slova nebo fráze, která zadávají uživatelé jako dotaz do vyhledávače – například „dámská bunda” nebo „jak uvařit svíčkovou”. Nejvyhledávanější klíčová slova by měla být na webu vhodně umístěná. Text jimi ale nesmí být nacpaný k prasknutí.

Proč tomu tak je?

Algoritmus Googlu se totiž posunul mílovými kroky kupředu a dokáže rozeznat smysl i relevanci stránky. Umístit klíčová slova proto můžete do nadpisů, podnadpisů, meta popisku a volně do textu. Jak se ale říká, všeho s mírou. Pevné pravidlo, kolik klíčových slov na stránku vložit, neexistuje.

Nadpisy – Měli byste tvořit originální nadpisy , které se na jiných webech neobjevují. Měly by jasně říkat, o čem článek nebo daná sekce webu je, a obsahovat klíčové slovo. To samé platí i pro podnadpisy, ve kterých by mělo klíčové slovo také zaznít.

– Měli byste tvořit , které se na jiných webech neobjevují. Měly by jasně říkat, o čem článek nebo daná sekce webu je, a obsahovat klíčové slovo. To samé platí i pro podnadpisy, ve kterých by mělo klíčové slovo také zaznít. Meta description – Meta popisek je druh HTML tagu a ve vyhledávači se zobrazuje pod URL a nadpisem webu. Stručně popisuje obsah stránky a opět platí, že by měl být unikátní a měl by obsahovat klíčová slova. Jeho délka by neměla společně s mezerami přesáhnout 160 znaků.

– Meta popisek je druh HTML tagu a ve vyhledávači se zobrazuje pod URL a nadpisem webu. a opět platí, že by měl být unikátní a měl by obsahovat klíčová slova. Jeho délka by neměla společně s mezerami přesáhnout 160 znaků. Alternativní text (zkráceně ALT) – Tento text se vyplňuje u obrázků a fotografií na webu. Smyslem je dát vědět vyhledávačům a nevidomým lidem, co je na obrázku vyobrazeno. Z pohledu vyhledávačů se jedná o HTML prvek, který snadno identifikují. Vyhledávače totiž zatím neumí rozpoznat, co se na obrázku nachází, a proto se alternativní text zobrazuje v případě, kdy se obrázek nenačte. Alt text by měl být krátký, a to přibližně do šesti slov. Klíčové slovo může obsahovat, ale není to nutné. Hlavní je, aby text vyzněl přirozeně.

2. Kvalitní obsah

Kvalitním obsahem se myslí články, videa, fotky, doporučení, prostě cokoliv, co bude pro vaše návštěvníky relevantní. Obsah by měl souviset s předmětem vašeho podnikání a také by měl být užitečný a originální. Vašim zákazníkům by váš webový obsah měl přinést rady, návody, ale i zajímavé informace, které se jinde nedočtou.

3. Budování odkazů (linkbuilding)

Další složkou, která vám pomůže optimalizovat obsah pro vyhledávače, je umisťování odkazů do textu. Ty jsou dvojího druhu:

interní odkazy – vedou na jiné stránky vašeho webu,

– vedou na jiné stránky vašeho webu, externí odkazy – těmi odkazujete na cizí weby.

Podobně jako u klíčových slov, i u odkazů nezáleží na množství, ale na kvalitě. Odkazujte jen tam, kde to dává smysl a kde to čtenářům skutečně pomůže.

4. Uživatelská přívětivost

Web by měl být k zákazníkům přívětivý tak, že bude působit dobrým dojmem. Vše by pro uživatele mělo být snadno dohledatelné a přehledné. Struktura webu by měla být intuitivní natolik, aby byl kdokoliv schopný najít to, co na stránce hledá. V opačném případě návštěvník stránku brzo opustí, vyhledávač to rozpozná a pro příště zaznamená.

5. Rychlost načítání a responzivita

Nikoho nebaví dlouho čekat na to, až se mu stránka načte v prohlížeči. Proto musí být web optimalizovaný tak, aby ho návštěvník neměl důvod opustit. Nezáleží jen na rychlosti načtení, ale i na tom, jestli je stránka responzivní. To znamená, jestli se obsah správně zobrazí na různých obrazovkách – jiné zobrazení můžeme čekat na tabletu a mobilu a jiné na stolním počítači nebo notebooku.

Optimalizace pro vyhledávače chce čas

Ze dne na den se váš web nestane nejlépe umístěným výsledkem v organickém vyhledávání. Základem je tvořit kvalitní a zajímavý obsah. Ten by měl odpovídat na potřeby uživatelů, kteří se chtějí dopídit k informacím a řešit problémy. Pokud skloubíte tipy uvedené v tomto článku, za pár měsíců se můžete těšit z úspěchu ve vyhledávání.