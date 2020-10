5 nejčastějších chyb při sjednávání hypotéky aneb Co rozhodně nedělat?

Vybrat a sjednat hypotéku je složitý proces, při kterém se často chybuje. A není divu. Hypotéku člověk řeší většinou jen jednou za život. Ještě než se tak pustíte do hledání úvěru na bydlení, přečtěte si, co rozhodně nedělat, ať předejdete potížím a zbytečnému trápení.

1. Nepůjčovat si bez rozmyslu

Jestliže si chcete na bydlení půjčit ihned, a nejlépe ještě dnes, pak své nadšení zbrzděte. Hypotéka je závazek na několik let, v žádném případě tak nebuďte při výběru a sjednání unáhlení. Vše si dobře rozmyslete a zvažte:

zda je vůbec hypotéka pro vás potřebná,

zda ji zvládnete splácet nejen teď, ale i za rok, za deset let,

zda neexistuje jiné vhodnější řešení.

2. Neporovnávat zbytečně

Při koupi nového telefonu si jistě uděláte důkladnou rešerši a porovnáte vámi vybraný typ s konkurenční nabídkou. Proč tedy to samé neudělat i u hypotéky? Stejně tak u mobilního telefonu je ale zapotřebí porovnávat skutečně důležité parametry a nezůstat jen u těch atraktivních pro reklamu.

Nelpěte tak na nízké úrokové sazbě, zajímejte se spíš o výši RPSN. Roční procentní sazba nákladů totiž zohledňuje jak samotný úrok, tak i veškeré náklady související s úvěrem. Se srovnáním více nabídek na jednom místě vám pomůže úvěrová kalkulačka, konečné rozhodnutí ale už bude na vás.

3. Neodhadnout skutečné výdaje

Především plánovaná rekonstrukce často udělá lidem čáru přes rozpočet. I přes důkladné propočty většinou částka, kterou si na úpravy v domě vyhradíte, je překročena. Odhadnout skutečné výdaje je totiž velmi složitá disciplína, vhod může přijít hypoteční kalkulačka, pomoc finančního specialisty i roky zkušeností dalších expertů v podobě zedníka nebo elektrikáře.

4. Nemít žádné úspory

Do dluhů se nikdy nepouštějte s nulou na účtu. Kromě toho, že je nutné mít zhruba 10 až 20 % z hodnoty nemovitosti, protože stoprocentní hypotéka je v Česku už nedostupným zbožím, je vhodné mít naspořeno ještě něco málo navíc.

Železná rezerva ve výši tříměsíčních příjmů nebo šestiměsíčních výdajů by pak měla být snadno dostupná a sloužit pro případ finanční nouze, ať neriskujete problémy se splácením a následně i střechu nad hlavou.

5. Nepřepálit měsíční splátku

Když si lidé sjednávají hypotéku, obvykle je to v době prosperity a v euforii, řada z nich si proto nastaví na začátku poměrně vysokou měsíční splátku s cílem splatit půjčku co nejrychleji. Bohužel s takto nastavenou hypoteční splátkou pak už často nezbývají peníze na úspory a ty mohou velmi chybět v případě finančních potíží, do kterých se lze snadno dostat, ať už kvůli ztrátě zaměstnání, nenadálým výdajům nebo dlouhodobé nemoci.