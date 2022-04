Ani lyže, ani snowboard. Kde se vzal splitboard a proč ho vyzkoušet?

Komerční sdělení

Foto: Pexels

Na svah si vyšlápnete na lyžích opatřených tuleními pásy, zatímco dolů už se vezete na snowboardu. Přesně takový neotřelý zážitek vám umožňuje splitboarding – sport, který je na scéně už od 90. let, masivní zájem ale zažívá až nyní.

Co je splitboard

Splitboard je speciální prkno, které pro pohodlné stoupání do svahu rozdělíte na dvě lyže a opatříte stoupacími pásy. Před následným sjezdem stačí lyže opět spojit do celistvého prkna a upravit vázání do snowboardové pozice. Díky tomu můžete překročit hranice upravených sjezdovek a vydat se objevovat nová místa – prakticky žádný terén pro vás nebude nedostupný.

Na začátku byla touha po volném terénu

Příběh splitboardingu se začal psát v 90. letech minulého století ve Spojených státech amerických. Zatímco lyžaři v té době běžně vyráželi do volného terénu, prknaři po tom jen marně toužili. Jedním z nich byl snowboardista zvaný Cowboy, který začal používat kombinaci sněžnic a snowboardu připnutého k batohu, brzy však zjistil, že se nejedná o ideální řešení.

Místo toho se s kamarádem zavřel v garáži, podélně rozpůlil snowboard i vázání, sestrojil primitivní uchycení obou polovin prkna a výsledkem byl první splitboard. Pak už jen stačilo představit svůj vynález značce Voile, která se originálního nápadu nadšeně chytila a dotáhla ho k dokonalosti.

Vybavení na splitboarding

Co všechno tedy budete potřebovat, pokud si chcete splitboarding vyzkoušet? V první řadě se neobejdete bez splitboardu, který musí být opatřen speciálním vázáním. To lze nastavit jak do pozice pro stoupání, tak do pozice pro jízdu. Z praktického hlediska je vhodné volit co nejlehčí vázání, což oceníte zejména při stoupání do kopců, kdy se nebudete muset potýkat s váhou navíc.

K nezbytné výbavě patří rovněž boty na splitboard, které mají nižší hmotnost než klasické snowboardové boty, protiskluzovou podrážku a vyztuženou přední část. Nezapomeňte ani na skialpové hůlky a stoupací pásy, které vám usnadní chůzi do svahu.

Kam na splitboard

Splitboarding si můžete vyzkoušet prakticky kdekoliv. Vhodné podmínky nabízejí jak české hory, tak Alpy, kde najdete desítky krásných svahů pro freeride a splitboarding. Velmi oblíbené jsou zejména lyžařské zájezdy do Rakouska, které je z alpských zemí nejblíže, takže se do tamních středisek dostanete během několika hodin.

Zdroj: Heureka