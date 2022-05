Arduino pro úplné začátečníky – 5 faktů, které byste měli znát

Komerční sdělení

Foto: Adobestock

Arduino. Když se ptáme známých mimo odvětví robotiky a elektroniky, ukazuje se, že mnozí tento název slyšeli, ale nejsou schopni úplně přesně něco říci o samotné platformě. Slyšeli jsme asi také všechny možné varianty překroucení názvu – naše oblíbená je andurio. A pak přijde překvapení: Arduino je světovou jedničkou v oblasti open-source hardwaru a softwaru. Nabízí celou řadu programových nástrojů, hardwarových platforem a dokumentaci. Dnes Arduino pro zelenáče, aby konečně mohli zmodrat – protože taková je kultovní, konec konců registrovaná, barva těchto fantastických modulů přímo ze slunné Itálie.

Arduino – jak to vůbec funguje?

Nenechte se znechutit drsným vzhledem elektronické desky. Neublíží vám. Zkráceně Arduino pracuje následovně: deska Arduino má různé vstupy a výstupy. K těmto vstupům a výstupům lze připojit komponenty, čidla a veškeré výkonné prvky. Pomocí kódu předáváme Arduino informace o tom, co má dělat s daty. Na příklad může na displeji zobrazit hodnotu vzdáleného čidla. Čidlo není nezbytné. Arduino také můžeme předat stálý program, který má být realizován. Pro začátek to může být už legendární blikání LED diody, ale může také jít o projekt automatizace nějakého úkonu. Doufáme, že s malým průvodcem v tomto tónu budete spokojeni – je to vlastně základ pro ty z vás, kteří se zbytečně bojí kontaktu s elektronikou nebo by chtěli alespoň pochopit, k čemu to všechno je.

1. fakt Arduino není jen deska

Dle některých je Arduino minipočítač, stejně jako s ním často srovnávaný Raspberry Pi, podle jiných univerzální mikrokontrolér. Ale přece existuje spousta počítačů, které vůbec nevypadají jako počítač – na příklad panel mikrovlnky nebo čtečka karty k hotelovému pokoji. Arduino není jen modrá deska, ale celá programátorská platforma s otevřeným zdrojovým kódem založená na nenáročném použití hardwaru a softwaru. Dokonalý nástroj pro seznámení se s technologií, interaktivním uměním, IoT (Internet of Things) a mnohým dalším.

2. fakt Arduino je programátorská platforma

Pokračování myšlenky výše. Nabídka hlavních modulů Arduino se neustále rozšiřuje. Každá deska je jiná. Arduino Uno zůstává rozhodně nejoblíbenější z nich – téměř každý, kdo začíná s Arduino, začíná od Uno. Po jisté době lze přejít na příklad Arduino Mega z originální série. Chceme realizovat velmi malý projekt, ve kterém prostě na velkou desku není místo? Prosím, Arduino Nano se vejde prakticky všude a postará se o automatizaci. Plánujeme využití Arduino k obchodním účelům? Pak bychom se měli zaměřit na celou řadu Arduino MKR. Nebo třeba silná Arduino Portenta?

3. fakt Arduino má hotové startovní sady

V Botland jich už najdete více než 50! Naše dlouholetá spolupráce s FORBOT se zúročila také na poli Arduino – doporučujeme zahájení studia se sadou pro kurz Arduino. Druhou nabídkou pro začátek a zároveň naším bestsellerem je oficiální startovní sada Arduino Starter Kit s přiloženou deskou Arduino UNO. Jak vypadá práce s takovými sadami? Ó, je to velmi jednoduché. Je to jako učit se v dílně, kdy si kolem sebe rozložíme všechno, co potřebujeme, jasně popsané díly se dostávají na své místo rychlostí, jaká nám vyhovuje. Nebudeme kouzlit – určitě se hodí základy elektroniky. Dojde i na programování v Arduino IDE nebo jinak, nezávisle na tom, jestli překopírováváme hotový open-source kód nebo jestli si chceme pohrát s tvorbou vlastních instrukcí.

4. fakt Arduino má spoustu příslušenství

Příslušenství k Arduino přináší rozšíření Arduino Shield. Najdete mezi nimi ovladače motorů a serv, klávesnice, displeje, čidla, zvukové moduly, komunikační moduly a expandéry vývodů. Další příslušenství jsou korpusy, stovky přídavných čidel, prototypové příslušenství, adaptéry a nástavce a kamery jako ArduCam. Arduino může pracovat bez všech těchto doplňků, ale díky nim výrazně rozšíříme funkce platformy.

5. fakt Arduino je snadné

Stupeň obtížnosti je, samozřejmě, relativní. Arduino ovšem bylo natolik dobře popsáno v knihách, kurzech, příručkách a na sociálních fórech, že každý začátečník může začít prakticky okamžitě. Téměř každý začíná projektem „Blink“, v němž zajistí, že LED dioda bliká. Za chvíli budete schopni transformovat informace z čidel v data nebo akci. Vezměme si jako příklad samostatně jezdícího robota. Umístíte na něj čidla detekující objekty, a jen co se objeví nějaký objekt, Arduino ví, co s ním udělat. Výraz „netechnicky“ založených přátel bude k nezaplacení, zaručujeme. A na dotazy na to, jestli člověk musí hodně vymýšlet, jak z Arduino vytvořit něco vlastního, odpovídáme takto: existuje tolik hotových projektů krok za krokem na Arduino Project Hub, že jistě budete schopni realizovat svůj vysněný.