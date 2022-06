Bavte se s dětmi v Libereckém kraji

Komerční sdělení

Foto: Liberecký kraj

Při návštěvě Českého ráje bychom určitě neměli vynechat některé z jeho romantických skalních měst. Procházka skalním bludištěm Besedických skal nedaleko Malé Skály bude zážitkem pro malé i velké – děti si užijí průzkum skalního labyrintu s úzkými průchody a jeskyněmi. Besedické skály se skalními bludišti Kalich a Chléviště se můžeme vydat objevovat díky několika značeným turistickým trasám a také Naučné stezce Besedickými skalami.

Určitě každý z nás má doma dřevěné kostky, figurky nebo stavebnice, které byly vyrobeny v Jizerských horách, v továrně Detoa, která je jednou z posledních tradičních výrobců dřevěných hraček nejen v České republice, ale i v Evropě. Vydejme se společně do Jiřetína pod Bukovou na výlet do dětství a království dřevěných hraček. Pro malé i velké je připravena prohlídka, během které se seznámíme s celým procesem výroby dřevěné hračky – od zpracování dřeva až po finální výrobek, třeba známou postavičku krtečka.

Užít si čerstvý horský vzduch nás zve Benecko – vzdušné lázně v Krkonoších, které se díky své poloze nachází většinu roku nad úrovní smogového mraku, a zaručují tak nejenom čistý vzduch, ale i nejvíce slunečných dnů v roce. Vědí vaše děti, kdo je lufťák? Pokud ne, vezměte je na Lufťákovu stezku. Těšit se můžeme na zastávky: „lufťákova flotila, koule v háji, lufťák hledá SuperStar“ nebo třeba „puzzni si“. Po úspěšném zdolání celé stezky si můžeme vyzvednou certifikát a stát se diplomovanými lufťáky.

Lufťákova stezkaZdroj: Liberecký kraj

V Máchově kraji se vydáme na zámek do Doks neboli Třeskoprsk, kde začal příběh pohádkových postaviček ze Čtyřlístku. V Muzeu Čtyřlístku nejen zjistíme, co je ve skutečnosti rybník Blaťák nebo hrad Bezzub, a nakoukneme i do Fifinčiny kuchyně. Třešničkou bude fotka s pohádkovými postavičkami v téměř životní velikosti.

Muzeum ČtyřlístkuZdroj: Liberecký kraj

Probudit vyspávajícího a chrápajícího obra Mázu, vyřádit se v lanovém parku, vyrazit na lesní naučnou stezku nebo si vyzkoušet herecký talent v místním amfiteátru, to vše na nás čeká v lesoparku Horka, v Lužických horách. Lesopark, jehož vchod střeží 30m socha obra, kterého podle legendy zakleli čerti, najdeme hned vedle areálu Golf Ještěd. Připravte se, dopoledne nám tu stačit nebude.

