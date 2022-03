Komerční sdělení

Bolí vás bedra? Zkuste posilovat střed těla a sedět správně

Foto: Zadavatel.

Bolest zad po dlouhém sezení u počítače, možná ji znáte. Tento nepříjemný společník postihuje značné množství populace. Přitom je poměrně snadné se tomu vyvarovat. A jak? Dozvíte se v tomto článku!

Bolest v oblasti beder je velmi nepříjemnou záležitostí pro každého jedince. Způsobena může být hned několika faktory, přičemž mezi ty nejčastější patří dlouhé vysedávání u počítače a nedostatek pohybu. Bederní oblast je nejvíce zatěžovaná část páteře, protože nese váhu celého těla. Při nesprávném držení těla či nesprávném sezení tuto oblast velmi namáháme a tak není divu, že občas dokáže pěkně pozlobit. Naštěstí ale existují řešení, která nám pomohou této nepříjemné záležitosti předejít.

Pravidelné cvičení

Mezi řešení, která pomáhají proti potenciální bolesti beder, patří rozhodně pravidelné cvičení. Při nedostatku pohybu svaly ochabnou a to pro naše tělo rozhodně není dobré. Zvláště ne pak pro naši páteř a bedra, která jsou vlivem ochablých svalů velice namáhána.

Do svého seznamu aktivit byste měli přidat cvičení zaměřené na posílení břišních svalů, svalů hýžďových, zádových a svalů pánevního dna. K tomu je dobrá například jóga nebo cvičení s gymnastickým míčem.

Kromě pravidelného cvičení a pohybu je neméně důležitým bodem správný postoj těla. Důležité je být vzpřímený a nehrbit se, mít správné držení ramen a hlavy. To samé platí pro správné sezení.

Správné sezení

Správné sezení je pro mnohé lidi pouhou teorií o tom, jak by se mělo sedět. Ovšem pokud se chceme vyvarovat již zmíněným bolestem, je opravdu dobré se touto teorií řídit.

Spousta lidí má sedavé zaměstnání. Sedí celé hodiny u počítače, u stolu a mají opravdu málo pohybu. Tento problém se však netýká pouze lidí v zaměstnání, ale také studentů a dětí. Nesprávným sezením své tělo zatěžujete, i když nemáte fyzicky náročné zaměstnání. Jak se tedy má správně sedět, abychom zbytečně nezatěžovali naše tělo?

Jak se tedy má správně sedět, abychom zbytečně nezatěžovali naše tělo?Zdroj: Zadavatel.

Důležité je sedět s rovnými zády. Ramena se snažit jemně táhnout dolů a dozadu. Horní části hýždí by se měly dotýkat opěrky židle. Váha těla by měla být rozložena na obou bocích, kolena by měla být zhruba ve stejné výšce jako kyčle a ohnutá v pravém úhlu. Chodidla opřená celou plochou o podlahu a lokty opřené o stůl nebo opěrky židle.

Ke správnému sezení je ale zapotřebí ideální výška stolu a kvalitní ergonomická židle. Vyřešit problém s výškou stolu hravě zvládne výškově nastavitelný stůl. Díky své technologii je schopen přizpůsobit se Vašim nejrůznějším požadavkům. Pomocí zmáčknutí tlačítka se stůl buď zvýší nebo naopak sníží přesně podle Vašich potřeb. Díky tomu se stůl hodí jak pro děti, tak pro dospělé. Nespornou výhodou je i ten fakt, že se dokáže zvednout až do Vaší výšky, díky čemuž můžete pracovat i ve stoje. Práce ve stoje je výhodná i proto, že takto ulevíte tělu od dlouhého sezení. Ale pozor, i při práci ve stoje je důležité nezapomínat na správné držení těla.

Ať už se to týká domova či zaměstnání, Váš pracovní stůl by měl mít ideální výšku. Tou se rozumí zhruba 75 cm. O ideální výšce stolu se ale nejlépe přesvědčíte tak, že se k němu posadíte. Zohlednit se přitom musí pozice kolen a kyčlí k židli a pozice loktů vůči stolu. V každém případě musí svírat pravý úhel.

Studenti možná místo výše zmíněných stolů vlastní herní stůl. U těchto stolů je velkou výhodou, že většina z nich je také výškově nastavitelná, a tak se snadno přizpůsobí. Ovšem i u těhle typů stolů je důležité sledovat správné sezení, protože nejen vášniví hráči, ale samozřejmě i studenti či dospělí, tráví u počítače mnoho hodin. Důležitou roli hraje poloha očí vzhledem k monitoru. Ten by měl být vzdálený asi 40-70 cm od očí a jeho horní okraj by měl být v úrovni očí.