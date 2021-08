Budoucnost je v elektromobilitě

Komerční sdělení

Foto: Smile Fight / Shutterstock.com

Fenomén, který pravděpodobně nadobro změní automobilismus k nezponání. To je elektromobilita. V posledních letech se s ní setkáváme stále častěji, a už nemůžeme popřít ani ignorovat fakt, že doba elektrická je takříkajíc na spadnutí. Elektromobily bohužel rozdělují automobilové nadšence na dva znesvářené tábory – příznivci lační po rozšíření sítě dobíjecích stanic, odpůrci se třesou strachy o budoucnost spalovacích motorů. A mají k tomu důvod, nad konvenčními vozy se totiž stahují mračna.

Absolutní konec spalovacích motorů? Možná již brzy…

Píše se rok 2035 a automobily, v jejichž útrobách ještě nedávno burácely spalovací motory, se na sebe mačkají na vrakovištích. Ty šťastnější míří do muzeí, kam za nimi budou dojíždět milovníci „poctivé“ techniky. Po ulicích se takřka neslyšně plouží elektromobily, které bez náznaku emocí předjíždějí elektrokoloběžky.

Scénka jako vystřižená z divného sci-fi? Ba ne, dost možná výjev z blízké budoucnosti, které bude vládnout elektromobilita. Abychom však odvážné tvrzení uvedli na pravou míru. S informací, že v roce 2035 skončí všechny automobily se spalovacím motorem, přišel (s odvoláním na tři nejmenované úředníky EU) web Politico. Překvapivě by mělo jít také o konec plug-in hybridů.

Dodavatelé elektřiny a elektrofilové o takovém stavu sní, pro elektrofoby je podobná situace noční můrou. Na webu se objevila citace šéfky asociace CLEPA (Evropské sdružení výrobců automobilových součástek) Sigrid de Vriesové. Podle ní nebudou mít spotřebitelé na výběr bez ohledu na okolnosti. Příčinou konce spalovacích motorů by přitom neměla být další emisní norma Euro, ale obrovský tlak na pokles emisí CO2.

Odborníci mají o skutečném charakteru elektromobilů pochybnosti

Elektromobilům nelze upřít spoustu zajímavých vlastností – například maximum kroutícího momentu už od nejnižších otáček. A samozřejmě i nesporný eko-aspekt. Ale totální ovládnutí trhu? To by podle mnoha expertů životnímu prostředí prospět nemuselo. Myslí si to minimálně 171 odborníků a vědců, kteří se proti jednoznačnému zaměření na elektromobilitu vyjádřili v otevřeném dopise. Upozorňují na logický fakt, že vyšší poptávka po energii zároveň zvýší emise CO2. Zároveň apelují na využívání alternativních paliv v čele s naftovým hybridem poháněným směsí R33. Tato kombinace je podle výpočtů odborné veřejnosti mnohem efektivnější.

Zachrání „poctivé“ automobily Porsche syntetickým benzínem?

Experti na problematiku uhlíkové stopy se shodují, že koncepce samotných spalovacích motorů problém nepředstavuje. Achillovou patou je palivo, čehož se rozhodla chytit automobilka Porsche a vyvíjí syntetický benzín ze vzdušného CO2 a bez použití ropy. Podle viceprezidenta Franka Wallisera půjde o běh na dlouhou trať, který si navíc vyžádá obrovskou investici – zároveň si však je jistý úspěchem. Uhlíkově neutrální syntetický benzín by v podstatě mohl zachránit segment automobilů „ze staré školy“. Předpokládá se od něj celkové snížení emisí o 85 %. Nezbývá, než výrobci ikonických sporťáků držet palce.