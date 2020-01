Ceny v Česku raketově rostou. Co dělat, když nemáte na zaplacení běžných výdajů?

Česko zdražuje. Ceny rostou nejrychleji od roku 2012. Lidé zvyšující inflaci pociťují především u nákladů spojených s bydlení a při nákupu potravin. Mnozí už došli tak daleko, že jejich příjmy jim výdaje nepokryjí. Co v takové situaci dělat a bude rok 2020 v tomto směru lepší?

Náklady na život v České republice rostou, ekonomové ale tvrdí, že ruku v ruce se s nimi navyšují i příjmy, finanční krize by tak v domácnostech nastávat neměla. Ve třetím čtvrtletí roku 2019 činila průměrná mzda 33 697 Kč, přitom před osmi lety dosahovala zhruba 24 000 Kč. Téměř desetitisícový rozdíl by nárůst výdajů mohl hravě pokrýt, jenže otázkou zůstává: „Komu reálně mzdy o tolik vzrostly?"

To, že příjmy českých domácností se zvyšují, je bezpochyby, avšak stále zůstává velká část těch, kterým se výplatní páska nemění už pěknou řádku let. Na nich se enormní zdražování podepíše nejvíce, a to i nedostatkem financí.

Co dělat, když nepokryjete běžné náklady na život?

Chybí-li v rodinném rozpočtu peníze na zaplacení běžných výdajů, není zbytí a je nutné je sehnat jinde. Pokud není možné výdaje snížit a příjmy navýšit, je půjčka jediným řešením. Využít můžete například půjčku od rodiny, spotřebitelský úvěr z banky nebo půjčku od lidí na Zonky, možností je celá řada.

Jakmile je ale úvěr nutný z důvodu běžných nákladů na život, je o to víc důležité zadlužení nepodcenit. Zapomeňte tak na půjčku ihned, ukvapená rozhodnutí a zbrklá jednání. I úvěr je totiž náklad navíc, který zatíží váš rodinný rozpočet.

Půjčka pomůže velký výdaj rozmělnit do menších částek

Půjčka je poměrně snadným a elegantním řešením, jak vyřešit aktuální nedostatek financí. Jejím sjednáním si ale zároveň berete na bedra pravidelné splácení půjček, a tudíž další výdaj. Výhodou ale je, že velkou finanční zátěž rozmělníte do menších částek, které vám pomohou překonat nečekané životní strasti. Hravěji se tak poperete s chybějícími penězi na nájem, energie nebo opravu automobilu.

Zapotřebí ale je vybrat půjčku, která vám sedne a bude vyhovovat vašim potřebám, a která vás nestáhne do ještě větších dluhů. Samozřejmostí by tak mělo být srovnání aktuální nabídky na trhu, porovnat půjčky, vybrat pro vás tu nejlepší a zažádat o ni.

Bude se zdražovat i v roce 2020?

Ceny v Česku porostou i v roce 2020, půjčovat si donekonečna tak není dlouhodobým řešením. Pokud už nyní významně pociťujete zdražování jídla, nákladů na bydlení a služeb, je nezbytné začít s prevencí. Vytvářet finanční rezervu, najít si lépe placenou práci, přestěhovat se do levnějšího bytu. Jen zredukovat výdaje a půjčit si peníze od banky či nebankovní společnosti stačit nebude.