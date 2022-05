Češi se naučili kupovat auta online. Vybrat si může každý

Komerční sdělení

Foto: CARVAGO

Stejně jako v sousedních zemích je i v České republice nedostatek kvalitních ojetých automobilů. Situace je příznivá pro online prodejce, kteří mohou přivézt auto prakticky odkudkoli z Evropy. Zatímco v bazarech jsou zákazníci nuceni vybírat ze stále omezenější nabídky, na internetu na ně čekají statisíce vozů. Vyplatí se však neotálet, atraktivní vozy rychle mizí.

Aut na prodej je málo a zlepšení není v dohledu. Podobné zprávy čteme již déle než rok, a to nejen v Česku. Původně možná výrobci automobilů doufali v rychlé zlepšení, ale nyní připouštějí, že i v tomto roce budou válka na Ukrajině či nedostatek polovodičů nadále omezovat výrobu. Omezená dostupnost nových vozů se nepřímo odráží i na trhu ojetých vozů. Zejména v Česku je kvalitních automobilů stále méně. Z této situace těží internetoví prodejci, kteří mohou vyhledávat a dovážet ojeté vozy z celé Evropy.

"Největší nedostatek ojetých automobilů na Slovensku byl ve třetím čtvrtletí loňského roku. Od té doby se nabídka poněkud stabilizovala, ale především díky dovozu velmi starých vozů s vysokým počtem najetých kilometrů. Český trh sám o sobě není schopen uspokojit poptávku po kvalitních ojetých vozech," říká Zbyněk Müller, obchodní ředitel českého online prodejce Carvago.com.

Rizika a starosti přebírá prodávající

Zatímco v autosalonech nebo u prodejců si zákazník musí vybírat z nabídky a často nemá na výběr a musí se vzdát požadovaného prvku výbavy nebo barvy, při nákupu na internetu obvykle najde vůz přesně podle svých představ. Společnosti, jako je Carvago, totiž sestavují nabídku z řady zemí, včetně největších evropských trhů. Pokud si slovenský zákazník vybere například vůz nabízený v Německu, Carvago zajistí prohlídku certifikovaným mechanikem na místě, nákup, dovoz a všechny formality spojené s registrací.

"Kromě pohodlí je naší hlavní výhodou šíře nabídky," vysvětluje Müller. "Samozřejmě jsme se nevyhnuli poklesu počtu dostupných automobilů. Zatímco před rokem jsme analyzovali více než sedm milionů reklam denně, dnes je to přibližně pět až šest milionů. Díky našemu jedinečnému obchodnímu modelu jsme však stále schopni nabízet zákazníkům výběr z více než 700 000 vozidel denně."

Stejně jako u jiných online nákupů mají zákazníci při nákupu jezdce online zákonnou 14 denní lhůtu na odstoupení od smlouvy a pro klid duše poskytuje společnost Carvago také vlastní šestiměsíční záruku. Zákazník může tuto dobu prodloužit až na 24 měsíců. "Proto je v našem zájmu kontrolovat vozy opravdu důkladně," dodává s úsměvem Müller. "Pokud při podrobné prohlídce, kterou nazýváme CarAudit a která má přesný postup, zjistíme problém, vůz nedoporučíme ke koupi a pomůžeme zákazníkovi najít jiný."

Škoda a koncern VW vede, zájem je ale i o prémiové značky

Preference zákazníků, kteří se rozhodli pro koupi vozu online, jsou poněkud odlišné od českého trhu jako celku. Zatímco v českých autobazarech obecně dominují vozy Škoda v čele s Fabiemi a Octaviemi, mezi zákazníky Carvago.com vede Volkswagen. "Téměř každé páté auto, které v Česku prodáváme, má na přední kapotě logo VW," říká Müller. "Přibližně osm procent celkového prodeje připadá na jeden model, a to na Passat."

Na druhém místě je s velkým odstupem Škoda, těsně následovaná německými prémiovými značkami Audi a BMW. Obzvláště oblíbené je například Audi A6. Mercedes-Benz naopak příliš pozornosti nepřitahuje, i když s podílem 2,3 % na celkových prodejích Carvago v Česku je na tom stále lépe než například Renault (1,55 %).

Od Dacie k Ferrari

Carvago v současné době na svých webových stránkách nabízí více než 700 tisíc vozů do 10 let stáří a 160 tisíc kilometrů. Existují i exotické vozy jako Ferrari 812 nebo Lamborghini Urus za více než 12 milionů, ale téměř 80 000 aut včetně dovozu a všech souvisejících služeb se vejde do příjemných 375 000 korun. V nabídce je také více než 60 000 nových vozů s nájezdem do 5 tisíc kilometrů. Zbyněk Müller doporučuje s nákupem příliš dlouho neotálet: "V lednu bylo na klíčovém německém trhu v nabídce o 37 % méně ojetých vozů než před rokem. Doby, kdy i pěkné vozy čekaly v autosalonech měsíc i déle, se jen tak nevrátí. Pokud tedy najdete vůz podle svých představ, doporučuji vám, abyste dlouho neváhali. Atraktivní vozy s nejlepším poměrem ceny, výbavy a počtu najetých kilometrů obvykle zmizí z trhu během několika dní."