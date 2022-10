Češi vs. online hazard: Kolik v něm protočíme a kdo jsou největší hráči

Komerční sdělení

Ani nablýskaná kasina, ani zaplivané herny, ani sterilní sázkové kanceláře. Sázky a hazardní hry dnes už mnohem víc frčí na internetu. Kolik miliard my Češi ročně prosázíme? Holdují hazardu jen muži nebo i ženy? Čísla, která vám představíme, vás možná překvapí.

Ohromující číslo na začátek: V Česku jsme v roce 2020 prosázeli 393,1 miliardy korun, zhruba o procento víc než rok předtím. To je spousta peněz. Sto padesátkrát víc, než se u nás v tomto covidovém roce utratilo za lístky do kina. Nebo tolik, že by to stačilo pokrýt aktuální celoroční schodek státního rozpočtu (367,4 miliard Kč). A ještě by dost zbylo.

Kam tyto obří sumy mizí? Z velké části zpátky do kapes hráčů. Zhruba devět desetin prosázených peněz se vrátí sázkařům a hazardním hráčům ve formě vyplácených výher, zbytek zůstane sázkovkám. Z výroční zprávy o hazardním hraní v České republice vyplývá, že zatímco společnostem provozujícím hazardní hry mírně klesají příjmy, výhry naopak mírně rostou.

Automaty a sázky jsou pánská záležitost, losy ale kupujeme všichni

Průzkumy také potvrzují, co nejspíš většina z nás tuší: Hazardní hry patří spíše do mužského světa. Alespoň u nás v České republice. Zatímco kurzovým sázkám holduje 8,2 % mužů, u žen je to jen 0,4 %. Výmluvný rozdíl je i třeba u výherních automatů: Mužů/hráčů je 6,6 %, žen pouhých 0,8 %. Podobné poměry platí téměř pro všechny hazardní hry. Téměř.

Je tu totiž jedna výjimka: Loterie, zdaleka nejoblíbenější kategorie hazardních her v Česku. Své štěstí zkusí se stíracím losem nebo sázenkou na oblíbená čísla aspoň jednou za rok 19,2 % mužů, ale také 15,6 % žen. O výhře v loterii se tedy očividně snívá oběma pohlavím bez rozdílu.

Věkově láká hazard nejvíc mladé dospělé od 25 do 34 let. S rostoucím věkem zájem lidí klesá. Ovšem i tady data potvrzují, že ani babičky a dědečkové čas od času na poště nebo v trafice nepohrdnou stíracím losem.

Víte, že… Stírací losy jsou populární navzdory tomu, že na výhrách se lidem vrátí jen o něco málo víc než polovina prosázených peněz? Nejvýhodnější pro hráče jsou naopak online živé hry, u kterých se vyplácí 96,3 % vložených sázek.

Hazard se přesouvá na internet

Ještě před pár lety se většina hazardu odehrávala v kamenných kasinech a hernách. Teď už hraje prim internet. Zlomem byl rok 2020, kdy se podíl peněz vsazených na internetu zvýšil meziročně z 25,9 procenta na 51,7 procenta. Svou roli v tom sehrál i covid, kvůli kterému musela kasina na 155 dní zavřít. A trendy mluví jasně: Lidé, kteří přesedlali na online hraní, se do heren už nevrátí.

Doménou online hazardu nejsou jen kurzové sázky na sport, politiku a kulturu. Pokud už vám bylo 18 let a nejste v registru vyloučených hráčů, můžete si v některém českém online kasinu (hledejte přes výrazy jako například online casino cz) zahrát také všechny hry, které znáte z kamenných kasin – výherní automaty, ruletu nebo třeba staré dobré plátýnko. Rozjet to můžete v režimu pro zábavu, abyste si hru nejdřív „osahali“, a poté za peníze, ve kterém se vám veškeré výhry připíšou rovnou na váš účet.

Do svého online kasina se dostanete jak z počítače, tak z mobilu, aniž byste si museli něco instalovat nebo stahovat. Stačí jen jednoduchá registrace například přes bankovní identitu (zadáte přihlašovací údaje do své banky).