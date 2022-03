Cestovaní a dieta? Jak se s tím vypořádat

Komerční sdělení

Nejen během dovolené, ale také při celé řadě zaměstnání musíme pravidelně cestovat. Pokud jsme se zrovna rozhodli dodržovat dietní režim, není to nic příjemného. Jak si pomoci a co dodržovat?

Situace, o kterou jsme příliš nestáli

Zatímco jsme se těšili na to, až se vydáme na cestu, úplně jsme zapomněli na jeden podstatný fakt. Jak to vlastně uděláme s dietou? Přeci bychom si kvůli cestě nechtěli narušit náš pracně vybudovaný dietní režim a opatření. I když se zhřešit samozřejmě na chvíli může, nepřejeme si, abychom přijeli z cest s kily navíc. Najednou cesta získává pachuť, o kterou jsme vlastně vůbec nestáli. Nyní je na nás, jak se k tomu postavíme.

Jde to vyřešit pomocí vhodné cestovní diety

Cestovní strava nemusí být jen hranolky v kiosku po cestě na letiště nebo na vlak. Když se dostatečně dopředu připravíte, zvládnete cesty s plným břichem, s dostatkem živin a potřebných nutrientů, ale také bez kil navíc. Keto dieta je vhodná i na cesty a pokud si připravíte svůj jídelníček tak, aby vám chutnalo, máte i během náročných dní potřebných k přesunu dostatek energie a radosti přímo z vašich pokrmů. Cestovní dieta navíc nijak nezatíží vaše zažívání, které v dopravních prostředcích trpí.

Budete ochutnávat lokální pokrmy?

Ať již budou vaše kroky mířit kamkoliv, v zavazadle by vám rozhodně neměla chybět cestovní lékárnička. Do té si přibalte přípravky proti nejčastějším cestovním trávicím potížím. Hodit se mohou léky proti průjmu, zácpě, ale také proti nevolnostem. Spolehněte se na to, že i při ochutnání něčeho, co s vaším trávicím traktem trochu zacloumá, budete mít oporu ve správném přípravku. S chutí si tak i při dietě můžete dopřát alespoň malou porci tradičních pokrmů destinace, do které se chystáte.

Hlídejte si pitný režim

Co by nám na cestách rozhodně nemělo chybět, je dodržování pitného režimu. Právě přísun dostatku pramenité vody je to, co nám pomůže tělo správně rozproudit a předejít tak potížím s trávením. Pití nás také dostatečně zasytí mezi jídly a nebudeme trpět pocitem hladu. Doporučuje se zvýšit počet tekutin z doporučovaných dvou litrů na dva a půl litru. Pokud ale budete cestovat do míst, kde je tropické klima a bude celý den horko, mějte lahev s vodou neustále při sobě a vypijte mnohem více.

Vyhněte se fast foodům

Během cest bychom se měli vyhnout franšízovým fast foodům, které snad po celé zeměkouli nabízejí rychlý přísun tuku a smažených jídel. Takto se nejen nezasytíte, ale také svému tělu dodáte mylnou informaci o tom, jak by mělo vypadat přínosné jídlo. Mrtvé kalorie vás nezasytí. Již chvíli po občerstvení se u vás opět objeví pocit hladu a úbytek energie. Bohužel jste právě naletěli prodejci těchto pokrmů a vědomí, že na jídle byla malá snítka salátu, to nezmění. Fast foody nebrat.

Jak je to s čerstvostí surovin?

Pokud budete cestovat do jiné země, měli byste alespoň jednou navštívit místní lokální trhy. Do batohu si nezapomeňte vzít fotoaparát na natáčení videa, ve kterém budete mít dostatek paměti pro všechny ty zvuky a barvy. Všímejte si jednání obchodníků a zjistěte, u koho nejvíce nakupují místní lidé. Když to zjistíte, konečně si můžete bezpečně nakoupit lokální potraviny a připravit si z nich lahodný pokrm. Bingo! Suroviny jsou čerstvé a pozorováním okolí jste si zajistili hodnotné jídlo, ne jen divadýlko pro turisty.

I na cestách můžete dodržovat své zaryté dietní návyky. Byla by rozhodně škoda, abyste svůj režim cestováním narušili. Spolehněte se na speciální dietní pokrmy, které jsou vytvořeny i pro účely cestování a dodají vám dostatek živin a energie, aniž by vás ohrozily přílivem sacharidů a prázdných kalorií.

