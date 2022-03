Cestování s novinkou mezi drony: Autel EVO Lite+ a Nano+

Komerční sdělení

Foto: DRONPRO

Světu spotřebitelských dronů, tedy dronů pro hobby využití nebo natáčení na cestách, dosud vládla pevnou vrtulí společnosti DJI, ale nedávno se do soutěže o nejpopulárnější drony pro běžné smrtelníky přidala značka Autel. Je také z Číny a do velké míry se drony DJI inspirovala, ale přidala vlastí vychytávky, které z jejích modelů Autel EVO Lite+ a Autel EVO Nano+ dělají žhavé kandidáty na vaše letošní dovolenkové parťáky.

Dron Autel EVO Nano+: Lepší kvalita signálu a více funkcí kamery

Jestli řešíte, jak vůbec vybrat a koupit dron na cesty, abyste od něj získali přesně to, co chcete (a nejlépe i něco navíc), dnes už nejste odkázání de facto jen na letouny DJI. Dron Autel EVO Nano+ je nejvhodnější porovnávat s dronem DJI Mini 2, který se pro svou skladnost a funkce stal nejprodávanějším dronem na světě. Oproti němu má Autel Nano+ lepší fotorozlišení (až 50 MP), větší rozsah ISO, širší možnosti zoomu a senzory pro vyhýbání se překážkám ve všech směrech, což se hodí především méně zkušeným pilotům. Velikostně se skoro neliší, takže i Autel se vám v pohodě vejde od malého batůžku nebo do kabelky.

Pro cestovatele se budou hodit hlavně tyto funkce dronu Autel Nano+:

Skládací design a hmotnost jen 249 g , která vás v některých zemích osvobozuje od nutnosti dron nebo sebe jako pilota registrovat.

, která vás v některých zemích osvobozuje od nutnosti dron nebo sebe jako pilota registrovat. Stabilnější signál než u DJI, což se hodí na místech, kde se může objevit rušení.

než u DJI, což se hodí na místech, kde se může objevit rušení. Režim HyperLapse pro efektní časosběrná videa z vašich toulek.

pro efektní časosběrná videa z vašich toulek. Režim Panorama , kde můžete vybírat ze sférické panorama, širokoúhlé panorama složené z více fotek, krajinné panorama ze 3 fotek a portrétní panorama (3 fotky složené na výšku).

, kde můžete vybírat ze sférické panorama, širokoúhlé panorama složené z více fotek, krajinné panorama ze 3 fotek a portrétní panorama (3 fotky složené na výšku). 16násobný digitální zoom pro přiblížení vašich objektů zájmu.

pro přiblížení vašich objektů zájmu. Chytré režimy, kdy dron automaticky zalétne manévr a natočí krátké video.

Zdroj: DRONPRO

Dron Autel EVO Lite+: 6K kamera pro cestovatele s vyššími nároky

Pro zkušenější piloty-cestovatele se hodí vyšší model řady Autel EVO – dron Lite+, který je na straně DJI srovnatelný s modelem Air 2S. Už není tak skladný, jako Nano+, i když je samozřejmě skládací, protože jeho hmotnost atakuje 900 g. Vyšší hmotnost na druhou stranu slibuje stabilnější let dronu až do větru stupně 7, takže je to jasná volba pro větrné destinace nebo na moře. Air 2S oproti tomu váží jen něco málo přes půl kila. Odměnou za menší „pronesení“ Autelu vám však bude video v 6K kvalitě, skoro o 10 minut delší čas ve vzduchu na jedno nabití a 4. stabilizační osa gimbalu, která by měla vykouzlit ještě plynulejší záběry (v testech se to ale nepotvrdilo).

Pro cestovatele se budou hodit hlavně tyto funkce dronu Autel Lite+:

Kvalita videa 6K a fotorozlišení až 50 MP .

. Velký rozsah ISO a nastavitelná clona pro pokročilé fotografické nastavení.

pro pokročilé fotografické nastavení. HDR video , které zachytí bohaté detaily a upraví tak vybledlé snímky do zářivých barev.

, které zachytí bohaté detaily a upraví tak vybledlé snímky do zářivých barev. Okamžité zaostření díky algoritmu s fázovou detekcí a duálním zaostřováním.

díky algoritmu s fázovou detekcí a duálním zaostřováním. Chytré režimy , které vám na jedno poklepání natočí efektní záběr s vámi jako hlavním hrdinou.

, které vám na jedno poklepání natočí efektní záběr s vámi jako hlavním hrdinou. Dynamic Track 2.1 pro sledování pohybujících se objektů, zvířat nebo dopravních prostředků.

pro sledování pohybujících se objektů, zvířat nebo dopravních prostředků. Defog režim pro natáčení v mlze nebo oparu.

Pozor na pravidla pro létání s drony v zahraničí

Ať už si na dovolenou přibalíte skládací dron z rodiny DJI, nebo Autel, vždy si před vzletem v dané destinaci nastudujte místní pravidla pro létání s drony. V EU platí jednotná evropská legislativa pro drony, která se drobnými lokálními úpravami shoduje s českou právní úpravou. Drony nad 249 g nebo jakékoliv drony s kamerovým senzorem, které nejsou hračky, tedy musíte v jedné zemi EU registrovat a projít online testem pilota, pak můžete létat po celé EU. Mimo EU je vhodné pro základní orientaci prozkoumat weby typu www.droneregulations.info a detaily a nejasnosti pak dořešit s lokální autoritou pro civilní letectví, abyste si byli 100% jisti, že už třeba jen samotným dovezením dronu do dané země neporušujete místní zákony.

Nezapomeňte nastudovat pravidla vašich aerolinek

A ještě jedna drobnost na závěr. Pokud letíte s dronem do ciziny letadlem, i tady je důležité informovat se na podmínky jeho přepravy u vaší letecké společnosti. Řada aerolinek vyžaduje baterie dronu přepravované samostatně v ohnivzdorných sáčcích, někde musíte dron odbavit do zavazadlového prostoru, jinde zase musíte mít dron v kabině.