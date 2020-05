Chcete při nákupu oblečení ušetřit? Poradíme vám, jak na to

Oblečení rozhodně netvoří jen malou položku rodinného rozpočtu. Existují zaručené způsoby, jak můžeme při nákupu oděvů ušetřit. Jak na to? Čtěte dál, poradíme vám.

1. Snižte počet

Všichni to asi známe. Při procházce v obchodě narazíme na oblečení, které tam určitě nemůžeme nechat. Ale opravdu nemůžeme? Impulzivní nákupy nepatří právě k těm, které nám pomohou ušetřit. Proto si vysněnou halenku nebo kalhoty v obchodě vyzkoušejte, ale doma ještě jejich nákup zvažte. A důkladně si prohlédněte si i svůj šatník, zda se v něm náhodou nenachází ještě dalších pět podobných kousků. Žádný strach, oblečení v obchodě vám určitě neuteče. A pokud ano, zřejmě vám jeho nákup nebyl souzen. Uvidíte, že takto se podaří vaše výdaje na oblečení snížit.

2. Nakupujte kvalitní oděvy

Samozřejmě, jednou za čas si něco koupit musíme. Potřebujeme se přece slušně obléci do práce, na párty nebo si zkrátka jen tak udělat radost. Když už tedy nakupujete, zkuste se soustředit na nákup opravdu kvalitního oblečení. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že nákupem takového oblečení utratíte více peněz, nemusí to tak být. Pokud je i kvalitní oděv opravdu o něco dražší, vydrží vám mnohem déle. Navíc ani za takové oblečení nemusíte utratit spoustu - stačí, když si počkáte na sezónní výprodeje nebo využijete slevy či jiné akce.

3. Nákup správné načasujte

Samozřejmě, že většinou potřebujeme nakupovat tehdy, když nám v šatníku něco chybí. Zimní bundu přece nebudeme kupovat v létě. Avšak - myslete na to, že nakupování oblečení mimo sezónu vám přinese v peněžence značnou úsporu. Proč si nekoupit například zmíněnou zimní bundu v novoročním výprodeji v lednu? Bundu tak budete nosit ještě další dva až tři měsíce a určitě vám vydrží i další zimní sezónu.

4. Buďte věrní

Pokud máte svůj oblíbený obchod, kde vždy dobře nakoupíte, určitě se vám vyplatí zaregistrovat do jeho věrnostního klubu, pokud jej obchod má. Věrnostní kluby totiž svým zákazníkům nabízejí řadu výhod od zasílání informací o právě probíhajících akcích, přes dopravu zdarma až po opravdu významné slevy na oblečení.

5. Využívejte slevové kupóny

Zejména v případě, že rádi nakupujete přes internet, slevové kupóny či slevové kódy patří k nejvýhodnějším způsobem, jak můžete při nákupu oděvů ušetřit. A jak se k takovým kupónem dostat? Je to velmi jednoduché. Navštivte stránku Vašekupóny.cz a vyberte si z nabídky slevových kupónů na módu. Seznam kupónů se neustále aktualizuje a doplňuje, určitě si vyberete takový, který vám bude vyhovovat. A co je nejlepší, ani při takovém nákupu se nemusíte zříci svých oblíbených značek.

6. Věnujte pozornost péči o oblečení

A konečně, když už oblečení nakoupíte, nezapomeňte věnovat dostatek pozornosti i jeho péče. Nakoupené oblečení pečlivě uchovávejte. Pokud jde o sezónní oděvy, neváhejte je uskladnit například ve vakuových pytlích. K péči o oblečení patří také šetrné praní a žehlení. Pokud se budete o své oblečení dobře starat, odvděčí se vám tím, že si své oblíbené kousky budete moci užívat mnohem déle.