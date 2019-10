Chcete se seznámit? A co vám v tom brání?

Najít toho pravého partnera v současné době není jen tak. Na vině je spousta faktorů od nedostatku času po naše vysoké nároky. I z těchto důvodů přibývá lidí, kteří se seznamují na internetu. Přes seznamku!

Statistiky hovoří jednoznačně. Šťastných párů, které se seznámily přes seznamku, přibývá. V mém okolí jich je hned několik. A klape jim to. Stojí za tím souhra náhod, nebo v tom je něco víc? Těžká otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. Seznamky každopádně v současné době představují jeden z nejčastějších způsobů seznamování vůbec.

Najděte si vysněnou lásku

Jak seznamování přes seznamku probíhá? V podstatě jednoduše. Jednu si vyberete, na ní se zaregistrujete – v případě seznamky Darling do jednoduchého formuláře zadáte, zda jste muž či žena, o jaké pohlaví máte zájem, zadáte svou e-mailovou adresu a hledání vaší vysněné lásky může začít.

Jakou seznamku zvolit?

To je otázka. Ve virtuálním světě jich funguje hned několik. Yellowbar, Darling, Academic singles, Elitedate, Singles 50, Žhavé noci, Divoké rande, Nudist flirt atd. A všechny sdružuje server topseznamky.cz. K dispozici vám jsou seznamky pro vztahy vážné, ale i ty na jednu noc. Vybírat si svého partnera můžete na základě klasických, ale i erotických fotografií – jde-li vám samozřejmě spíše o tělo než o duši. Ale také třeba na základě jeho dosaženého vzdělání či výše IQ. Je jen na vás, jakou podobu by váš pan božský (či paní božská) měla mít.

Yellowbar, Darling či Academic singles?

Jde-li vám o vážný vztah, doporučujeme seznamku Yellowbar. Nečekají vás tu drahé měsíční poplatky ani vyplňování sáhodlouhého dotazníku. Zkrátka na sebe prozradíte jen to, co chcete. Seznamka pro náročné? Jednoznačně Darling. Proč? Protože zájemci o seznámení musí projít testem osobnosti. Vysokoškoláci, kteří si chtějí najít po intelektuální stránce sobě rovného, by mohli vyzkoušet Academic singles.

Sháníte milionáře?

Je vám přes 50? Pak vybírejte v Singles 50. Sháníte partnera na jednu noc? Pak se zaregistrujte v C Date. Rádi byste milionáře? Třeba ho najdete v RichMeetBeautiful. A těm, již si chtějí jen okořenit manželství, slouží seznamka Victoria Milan. Způsobů, kde se seznámit, je zkrátka hodně. S Čechy (a Češkami) stejně jako s cizinci (a cizinkami). Padl vám do oka nějaký cizinec? Pak neváhejte! Kupte si letenku a leťte svému štěstí naproti. Co vy víte, třeba na vás štěstí čeká právě za hranicemi!