Chystáte se do zahraničí? Nezapomeňte na cestovní balení kosmetiky

Plánujete dovolenou v zahraničí? Chcete cestovat letadlem? V takovém případě byste měli vědět, že si do daného dopravního prostředku nemůžete vzít cokoliv. Omezení se týkají například kosmetiky. Pokud si uložíte kosmetiku do registrovaného zavazadla, které potom putuje do zavazadlového prostoru, vymezení se vás netýkají. Zákazy však platí u kosmetiky v příručním zavazadle, jež si berete na palubu letadla.

Do letadle nemůže veškerá kosmetika

Jestliže cestujete třeba jen s příručním zavazadlem, měli byste zpozornět. Potřebovat totiž budete cestovní lahvičky na kosmetiku, protože si s sebou můžete vzít pouze přesně stanovené množství kapalné kosmetiky (emulze, sprchové gely, pasty na zuby a podobně). Všechny přípravky by měly mít maximálně 100 mililitrů, přičemž lahvičky musí být v jedné průhledné tašce s maximálním objemem 1 litr.

Co si můžete vzít do příručního zavazadla?

Seznam toho, co si bez problémů můžete přibalit do příručního zavazadla, je opravdu široký. Obsahuje třeba gelové deodoranty a parfémy, krémy, oční kapky, holicí strojky na jedno použití, tekuté mýdlo, laky na nehty a nehořlavé odlakovače, oleje do koupele, zubní pasta, ústní voda, podklady pod make-up, odličovače, roztoky na kontaktní čočky, tekuté lesky na rty, šampóny, kondicionéry, tekuté řasenky a gely na vlasy.

Pokud si nechcete třeba z šampónu či gelu odlévat zvlášť do cestovní lahvičky, nadchne vás to, že existují už přímo cestovní balení kosmetiky. Nemusíte se strachovat, že na letišti budete muset některý kosmetický preparát vyhazovat, protože nesplňuje limity.

Chcete se dozvědět, co ještě si můžete přibalit do příručního či registrovaného zavazadla? Přečtěte si praktický článek o tom, co si můžu vzít do letadla. Předejdete tak komplikacím na letišti.