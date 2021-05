Chytrý domov ve vašich rukách

Komerční sdělení

Téměř každá domácnost se potýká s prachem či viry v ovzduší. To má však za následek různé choroby nebo i dýchací obtíže. Jenže jak proti tomu bojovat? Může se to zdát jako nemožné, ale virů a bakterií se dá zbavit rychle a efektivně.

Řešením znečištěného vzduchu ve vašem bydlení nebo kanceláři je výkonná čistička Tesla Smart Air Purifier Pro M. Dokáže pročistit vzduch v místnostech o velikosti až 25 m2. Tenhle chytrý pomocník s UV lampou vás jednoduše zbaví virů, bakterií, prachu i pylu, což potěší nejen alergiky. Výkonný ionizátor dokáže například zprostředkovat vzduch po bouřce a dešti.

Čistička vzduchu vám usnadní dýchání

Tesla si ale poradí také s nepříjemným zápachem, linoucím se z kuchyně, kouřem z cigaret nebo dokonce s jedovatými látkami jako je například formaldehyd, toluen či benzen. Díky HEPA filtru dokáže Tesla Smart Air Purifier Pro M zachytit až 99 % pylových a prachových částic i 200× menších, než je lidský vlas. Čistička je vybavena omyvatelným předfiltrem s mikronovou sítí, který zajistí zachycení vláknitých částic nad 2,5 mm. Soustava kvalitních filtrů se vypořádá i s nejjemnějšími prachovými částicemi o průměru 0,5 µm.

Řekněte dost virům i bakteriím

Čistička funguje v automatickém i manuálním režimu. V mobilní aplikaci Tesla Smart můžete měnit nastavení podle toho, které vám bude vyhovovat nejvíce. Nebo to nechte na čističce, má totiž senzor kvality vzduchu, který monitoruje podmínky v místnosti a podle toho přizpůsobuje výkon. Vy se pak o nic nestaráte a jen si užíváte svěží vzduch. Aplikace je kompatibilní s operačním systémem iOS i Android, a to dokonce v češtině. U Tesla Smart Air Purifier Pro M vás jistě potěší i nízká hlučnost. Tahle čistička se hodí do každé chytré domácnosti a vytvoří ve vašem bydlení zdravé prostředí bez námahy.

