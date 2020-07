Co dělat v případě otravy u psů nebo koček?

Jak dát zvířeti první pomoc v případě podezření na otravu?



Nejdůležitější je přijít včas. Pokud má majitel podezření, že pejsek něco špatného sežral, tak do půl hodiny. Pokud má ale doma tříprocentní peroxid vodíku, může ho před tím, než pojede k veterináři, jedna ku jedné zředit s vodou a pejskovi ho podat. Ten ho pak musí vypít tolik, dokud nezačne zvracet. Zároveň pokud má doma nějaké živočišné uhlí, tak mu může podat třeba dvě až tři tablety.



Na dotaz odpověděla MVDr. Markéta Grešíková, Veterinární ordinace Grešíková, Děčín





Další rady, jak předejít závažným komplikacím:



Prevence:

- uložte si do mobilního telefonu kontakt na svého veterinárního lékaře (až v případě otravy bývá často pozdě)

- pokud váš veterinární lékař nezajišťuje pohotovost, uložte si do mobilního telefonu kontakt na pracoviště, které pohotovost poskytuje, případně na veterinární kliniku s nonstop službou a možností okamžité hospitalizace

- mějte v dosahu pitnou vodu a přikrývky proti prochladnutí

- mějte v dosahu lékárničku, která by měla obsahovat především nůžky, pinzetu, teploměr, chirurgické rukavice, injekční stříkačku, peroxid vodíku, aktivní (černé, živočišné) uhlí, sterilní obvazy či gázu



V případě otravy:

- zajistěte jakýkoliv materiál, který by mohl napomoci při diagnostice otravy (obal či etiketu od přípravku, lahvičku od léků, kousek požité rostliny apod.)

- pokud již má zvíře obtíže, zajistěte vzorek zvratků či průjmové stolice

- při požití žíraviny NIKDY nevyvolávejte zvracení, vypláchněte tlamu vodou a dejte vypít do 5 dl chladné vody, k pití ale zvíře nenuťte

- zvracení nevyvolávejte ani pokud se jedná o lepidla nebo látky vytvářející pěnu

- vždy okamžitě po poskytnutí první pomoci vyhledejte veterináře