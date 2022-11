Co je to CloudM? Přehled platformy

Komerční sdělení

Foto: cloudfresh.com

Hledáte nástroj, který vám pomůže přenášet data do cloudu? Chcete, aby byl proces rychlý a bezpečný? Doporučujeme věnovat pozornost platformě CloudM Migrate.

Ta právě začíná získávat popularitu v zemích východní Evropy (Česká republika, Ukrajina, Polsko a mnoho dalších), a to navzdory skutečnosti, že v USA a Kanadě je již dlouho známá. Nejčastěji CloudM migrace Google Workspace do Office 365, tj. umožňuje přenos dat do cloudových služeb Microsoft 365 a Google. Co je to za platformu? Jaké jsou její výhody? Nejprve první věci.

Popis a výhody platformy CloudM

Přechod na "cloud" není trendem, ale potřebou moderního podnikání. Cloudové technologie umožňují urychlit a optimalizovat práci týmu, i když se všichni jeho členové nacházejí v různých částech světa. Je to touha přenést svůj projekt do "cloudu", která tlačí mnoho podnikatelů k hledání vysoce kvalitní a osvědčené služby. Souhlasíte s tím, že ruční přenos dat projektu je nejen dlouhý, ale také nebezpečný, protože existuje riziko zavedení viru nebo nakonec nesprávného provozu aplikace nebo webu.

Platforma CloudM nabízí jednoduchý a osvědčený algoritmus migrace. Téměř všichni zákazníci, kteří využili funkce platformy, zdůrazňují následující výhody:

Rychlá a přesná migrace do Google Workspace a Microsoftu 365

intuitivní rozhraní platformy;

Snadné nastavení a použití;

citlivá technická podpora, která funguje 24/7 a je vždy připravena pomoci klientovi;

Migrace z místního prostředí do cloudu trvá v závislosti na množství dat několik minut až několik hodin.

umožňuje migrovat data mezi více cloudovými platformami;

možnost konfigurovat jednotlivé funkce pro konkrétní uživatele.

Nejdůležitější výhodou, kterou si všichni uživatelé všimnou, je však bezpečnost a důvěrnost dat. Vývojáři CloudM věnují obrovské prostředky na zabezpečení, a to nemůže, ale potěšit své zákazníky.

V jakých situacích bude platforma CloudM užitečná?

Již jsme hovořili o přenosu z místních na cloudové disky, ale v jakých případech stále stojí za to zvážit použití platformy?

Přenos dat z jednoho cloud hostingu do druhého. Řekněme, že již nejste spokojeni s tarify / technickou podporou / funkčností - CloudM pomůže převést projekt na jinou cloudovou službu. Přeneste data z jednoho účtu Google Workspace do druhého. Řekněme, že rozšiřujete společnost a kupujete firmu konkurenta. Jak mohu rychle a bezpečně přenést data z jejich účtu do svého vlastního? Opět pomocí platformy CloudM. Migrujte více uživatelů a jednotek do jednoho účtu. Jak mohu kombinovat práci více členů týmu? CloudM vám pomůže migrovat data z jejich disků do jednoho pracovního účtu v Google Workspace nebo Microsoft 365.

I když je migrace snadná na konfiguraci a migraci, může být náročná. V tomto případě je lepší vyhledat pomoc odborníků. Cloudfresh má s touto platformou rozsáhlé zkušenosti a pomůže vyřešit jakýkoli problém.