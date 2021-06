Co všechno můžete vidět ve Vietnamu?

Foto: Pixabay.com

Když se řekne exotická dovolená, jen málokoho napadne Chorvatsko nebo Bulharsko. Vždyť opravdová exotika vypadá přece úplně jinak. A to je pravda. Dokazuje to Vietnam, který se v posledních letech stal cílem mnohých turistů. Vliv na to má i jeho cenová dostupnost a především to, co nabízí. Je to přemíra krásných míst a my vás nyní seznámíme s některými z nich.