Co znamená all inclusive? Vyplatí se připlatit?

Doslovný překlad tohoto anglického pojmu nestačí pro to, abyste věděli, co dovolená s takovým přívlastkem obnáší. Budou vás tam pomalu nosit na rukou, nebo slovo „all“ není ve skutečnosti tak úplně „všechno“?

All inclusive znamená anglicky „vše zahrnuto“. Myšleno v ceně zájezdu. Ovšem pro nezasvěcené v terminologii hoteliérství to může být zavádějící označení. Pro takovou nevědomost pak někdy na místě vznikají nedorozumění a zklamání na straně hosta. Co tedy od all inclusive dovolené lze právem očekávat?

Co obsahuje program all inclusive?

Zakoupili jste si dovolenou a teď vás čeká Řecko all inclusive. Na co si už můžete tzv. brousit zuby? S jistotou na jídlo od rána až do večera.

Klasický all inclusive program totiž zahrnuje snídani, oběd, večeři, a k tomu ještě dopolední i odpolední svačiny. Přísun jídla je tak prakticky nepřetržitý. Ani o žizni nebudete. Neomezený přístup k nápojům bývá až do nočních hodin a často se jedná i o alkoholické nápoje.

Přesné podmínky má ale každý hotel jiné, proto je důležité přečíst si podrobnosti nabídky. Lišit se může třeba čas, do kdy se podávají bezplatné nápoje. Počítejte také s tím, že alkohol zahrnutý v all inclusive programu je místní produkce. Pokud si budete chtít dát pálenku globální značky, na kterou jste zvyklí z domova, budete si ji muset zaplatit zvlášť.

Co naopak zahrnuto není

U jídla a pití ale končíme. To je přesně to místo, kde mohou vznikat neshody mezi hosty a personálem. Představa, že v rámci programu all inclusive budete mít automaticky zdarma a neomezeně plážový servis, klimatizaci na pokoji, wi-fi připojení, vstup do wellness zóny nebo vodní sporty, je mylná. Třeba jste v minulosti na takovém zájezdu tyhle služby k dispozici měli, ale to nebylo díky tomuto programu. Zkrátka je hotel v rámci pobytu svým hostům neomezeně poskytoval.

Light, Ultra a další varianty

S all inclusive se někdy pojí další anglická slovíčka. Je potřeba jim věnovat pozornost, protože zásadně upravují podmínky tohoto režimu stravování. Light, neboli „lehký“ (někdy se používá také slovo Soft) je spíše podobný plné penzi, chybí totiž svačiny a z nápojů vypadává tvrdý alkohol. Druhou variantou je Ultra all inclusive (nebo také Premium a Plus), což je opačný případ. V ceně je zahrnuta veškerá konzumace jídla a pití, kterou jsme popsali výše, k tomu také importovaný alkohol nebo třeba zmrzlina. Při tomto režimu byste neměli platit za žádné pokrmy a nápoje navíc. Opět však platí, abyste pozorně četli podmínky zájezdu, každý hotel si tyto pojmy upravuje podle sebe.

Vyplatí se to?

Možná jste trochu zklamaní, že koupením all inclusive dovolené nemáte automaticky právo využívat všechny služby hotelu neomezeně. V praxi se však s takovou nabídkou dovolené pojí i další výhody v hotelu, protože jde o nejdražší variantu zájezdu. Vždy si přečtěte podrobnosti k nabídce, abyste zjistili, co vás za danou částku čeká. Často uvidíte, že s all inclusive budete mít i další příjemné benefity.

Tento režim se vyplatí i pro samotné neomezené stravování. Vemte si, kolik jídla a pití během dne dostanete. Kdybyste všechno měli platit zvlášť, vyjde vás to jistě dráž. Obzvlášť na vytížených turistických místech, kde hotely obvykle stojí. Ceny jsou tam vždy vyšší. Takhle nemusíte počítat, kolik vám v rozpočtu ještě zbývá, a bez obav si dopřejete to nejlepší z nabízených pochoutek. A kde takovou dovolenou najít? Doporučujeme vyhledávač dovolené Skrz.cz.