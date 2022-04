Dnes koupené dluhopisy budou přinášet nadprůměrné zisky

Komerční sdělení

Foto: Dluhopisomat

Více než kdy jindy se dluhopisy stávají atraktivní součástí kvalitně diverzifikovaného portfolia investora.

Vysoká úroveň inflace, která nyní atakovala 10% hranici nutí firmy vydávající svoje dluhopisy k vysokým úrokům, aby byly pro investory atraktivní. Takže pokud dnes zvažujete investici do dluhopisů, máte velkou šanci na vysoké výnosy hned od momentu, kdy se inflace vrátí zpět k normálu kolem 3 procent. Pak vám budou dluhopisy přinášet vysoký zisky několik let díky zafixovaným výnosům.

Vysoká míra inflace vyhnala úroky dluhopisů na maximum

"Dluhopisy mají v současné době vysoké úrokové výnosy, takže nákup dluhopisů je nyní dobrou investicí. Když jsou úrokové sazby nyní vysoké, znamená to, že i výnosy z dluhopisů budou vysoké obzvláště v době, kdy inflace klesne na původní úroveň. Navíc je v dnešní době obtížné najít investice, které poskytují vyšší výnos než dobře zajištěné a prověřené dluhopisy." tvrdí jednatel a spolumajitel investiční společnosti CFG Ing. Petr Cimala provozující nejlépe hodnocené dluhopisové tržiště Dluhopisomat.

Nákup dluhopisů nyní je tedy rozumným rozhodnutím, protože získáte do budoucna dobrou návratnost investice. Dluhopisy totiž mají po celou dobu investičního období fixní procentuální výnosy.

Jak eliminovat rizikovost investice do dluhopisů?

Samozřejmě vysoký výnos, který emitenti splácí měsíčně, kvartálně či ročně svým investorům zvyšuje finanční zátěž na jejich cash-flow. Proto musíte investovat do dluhopisů kvalitních firem, které jsou prověřené a zajištěné, ideálně hmotným majetkem ve stejné výši nebo dokonce vyšší, než je hodnota emise. Například dluhopisové tržiště Dluhopisomat má ve své nabídce několik takto kvalitních emisí.

Ing. Petr Cimala k tomu dodává: "Nacházíme se v době, kdy naši investoři hledají alternativu k penězům, které mají na spořících účtech nebo v jiných likvidních prostředcích, které jim nyní znehodnocuje vysoká míra inflace. Upozorňuji je na to, že pokud svoje finance vloží do nákupu několika dobře prověřených a zajištěných dluhopisů, může jim to v následujících několika letech přinášet nadprůměrné zisky, které budou nejvíce hmatatelné v době klesající inflace. A právě takové, bezpečnější dluhopisy investoři najdou na Dluhopisomatu."

Důležitá je také diverzifikace investičního portfolia, a to jak na straně akciové části, tak na straně dluhopisové. U nich je dobré nakoupit mix různých emisí.

Je vhodné se bránit dnešní vysoké míře inflace a zřejmě nastupující stagflaci nákupem dluhopisů?

V současnosti zažíváme nepříjemný ekonomický scénář. Vysoká míra inflace zvyšuje úrokové sazby České národní banky. Tyto vysoké úrokové sazby přímo ovlivňují dostupnost podnikatelského kapitálu, jehož získání je nákladnější. Ekonomika tím pádem přibržďuje, jde do recese a ceny rostou. Firmy se dostávají pod tlak, zhoršují se jejich hospodářské výsledky a těm, které vstoupili na burzu tím pádem klesají hodnoty akcií. Pokud recese bude trvat delší dobu, dostáváme se do takzvané stagflace. Pokud k tomu dojde, a ekonomické scénáře jsou zatím stále pesimistické, tak kvalitní firemní dluhopisy s vysokým fixním výnosem se mohou stát zajímavou investiční příležitostí.

Jak hodnotí úvěrovou kvalitu emitenta dluhopisové tržiště Dluhopisomat?

„Dluhopisomat hodnotí úvěrovou kvalitu emitenta dluhopisů tím, že mu přidělí rating. Tento rating vychází z úvěrové kvality emitenta a odráží míru rizika spojeného s investicí do dluhopisů daného emitenta. Čím vyšší je rating, tím bezpečnější je investice.“ říká Ing. Martin Měřička, vedoucí analytického oddělení Dluhopisomatu. „Zelenou ke zveřejnění na Dluhopisomatu dám jen těm společnostem, u kterých si sám dokážu představit, že bych si koupil jejich dluhopis. Důležitá je především transparentnost, dlouhodobější historie a udržitelný model podnikání. “ dodává a odkazuje se na přísná kritéria výběru emitentů.

Jaké je nejlepší zajištění dluhopisů?

Zajištění je procento z jistiny dluhopisu, které bude držiteli, tedy investorovi vyplaceno zpět v případě selhání emitenta. Například dluhopis se 100% krytím znamená, že držitel v případě selhání společnosti získá zpět celou částku své investice. Dluhopis s nižším krytím představuje rizikovější investici. Jedním z kvalitních způsobů zajištění jsou hmotná aktiva, tedy nemovitosti a také pozemky. Ideální stav je takový, když současná hodnota, nebo odhadovaná hodnota aktiv na konci platnosti dluhopisu je alespoň hodnota dluhopisové emise.