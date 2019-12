Dokonalý vánoční dárek: šperk potěší každou ženu!

Ke každoročnímu hledání těch pravých dárků pro své blízké přistupuje každý jinak. Pro někoho jde o náročný proces zvažování, vybírání a rozhodování. Jiný všechny tyto fáze přeskočí a snaží se na poslední chvíli vyřešit dárky v supermarketu. U dalších se zdá, že jim snad fantastické nápady někdo sype do hlavy. Ať už patříte do kterékoliv z těchto skupin, pro obdarovávání žen z vašeho okolí máme univerzální řešení, se kterým nešlápnete vedle – pořiďte jim šperk.

Jak s výběrem začít

Při vybírání je dobré spolehnout se na kombinaci vaší intuice i rozumového úsudku. Obdarovanou pravděpodobně dobře znáte, proto se mezi šperky porozhlédněte a vytipujte několik kousků, které by se jí mohly vizuálně líbit. Potom zvažte praktické aspekty – ráda střídá a kombinuje řetízky s přívěsky, nebo spíš využije prstýnek?

Chybu neuděláte, když se dopředu pokusíte zmapovat její zvyky v nošení šperků (třeba obliba výrazných náušnic) i životní styl a volbu tomu přizpůsobíte.

Tradiční žluté, moderní bílé, nebo nevšední růžové zlato?

Pokud si kladete tuto otázku, vězte, že univerzálně platná odpověď neexistuje. Výběr by vám ale mohly usnadnit následující informace:

Bílé zlato je v současnosti pravděpodobně nejoblíbenější a oceňuje ho především mladší generace. Je mimořádně odolné a dává pěkně vyniknout různým drahokamům. Se žlutým zlatem potěšíte milovnice klasiky a všeho tradičního. Pro malé parádnice se přímo nabízí vybírat mezi šperky ze zlata růžového, ale radost udělá i velkým romantičkám.

Přírodní krása i módní minimalismus

Že je příroda mocná, asi není třeba nikomu připomínat. Jak by také jinak dokázala stvořit něco oku tak lahodícího, jako jsou drahokamy nebo perly. Ženy si sílu přírody velmi dobře uvědomují, a proto tyto její zázraky rády využívají k podtržení své krásy. Drahé kameny můžete volit třeba podle měsíce narození – ke každému náleží jeden.

Nebo se zamyslete, co se bude hodit k povaze obdarované. Šperky s rubínem například dobře doplňují temperamentní dámy plné energie. Milovnice nestárnoucí elegance potěší třeba perlová sada. Pokud hledáte dárek pro maminku k Vánocům, rubíny i perly představují skvělou volbu.

Heslu „v jednoduchosti je krása" nejspíš dávají za pravdu všichni minimalisté světa. A není se čemu divit. Takový jednoduchý, minimalistický náhrdelník s medailonkem je skvělým doplňkem k jakémukoliv outfitu. A co víc, je možné ho využít jako základ při vrstvení. Pokud vaší přítelkyni ještě nějaký základní kousek ve šperkovnici chybí, možná by ho mohla rozbalit právě letos na Vánoce, co myslíte?

Diamant, nejlepší přítel ženy

Znáte píseň Diamonds are a girl’s best friend – Diamant je nejlepším přítelem ženy v podání Marilyn Monroe? Že vaše drahá ještě takového nejlepšího přítele v klenotnici nemá? Pak jako vánoční dárek pro svou manželku pořiďte například tzv. eternity prsten s diamanty po celém obvodu. Prsteny mají ve vztazích důležitou roli, jejich kruhový tvar značí nekonečnou lásku. A anglické „eternity" zde můžeme chápat jako „na věčné časy". To musí ocenit skutečně každá.

Asi nikdo by nejspíš nejásal, kdyby se na jeho dar za pár týdnů zapomnělo. Se šperky máte na rozdíl od jiných vánočních dárků jistotu, že se z nich bude žena radovat dlouhé roky. Jestli stále váháte, můžete navštívit internetové stránky online zlatnictví KLENOTA a nasát tu správnou vánoční inspiraci přímo z pohodlí domova. A když vyrazíte do jejich ateliéru v centru Prahy, můžete si vytipované šperky prohlédnout na vlastní oči a navíc se vám dostane také kvalifikovaných rad.