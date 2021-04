Ekologie proměňuje obalové materiály

Komerční sdělení

Foto: www.obalykredo.cz

Před deseti nebo dvaceti lety byla ekologie pomalu sprosté slovo. Dnes už jde pro většinu civilizovaného světa o něco samozřejmého. Třídíme odpad, neplýtváme vodou, snažíme se věci využívat opakovaně, než je vyhodíme. V rámci ekologického chování měníme své zvyky a mění se i věci kolem nás.

Řada došla také na obalové materiály. Možná jste si toho všimli i vy, když jste si něco objednávali z e-shopu, řada z nich přešla na jiné krabice nebo výplňový materiál.

Krabice jsou papírové, lze s tím ještě něco dělat?

Klasické kartonové krabice jsou z hlediska ekologie poměrně dobrým obalovým materiálem, dají se recyklovat. V rámci celé Evropy funguje velmi dobrý koloběh kartonových krabic, recykluje se přes 70 % vlnité lepenky a papíru. Nutno však podotknout, že papír lze takto recyklovat pouze desetkrát, pak dojde ke zkrácení celulózových vláken a další recyklace není možná. V současnosti se tedy zkoumá, jakým způsobem by bylo možné dál využít papír, jejž nelze dál recyklovat.

Výplňový materiál se postupně mění

Určitě je znáte. Výplňová fixační tělíska v bílé či zelené barvě, případně vzduchové polštářky, někdy také bublinkové fólie. Mnohé e-shopy už přišly s jiným přístupem. Zbavují se plastů, své balíky vycpávají starým nařezaným papírem nebo prostě a jednoduše zmuchlanými novinami, které se distribuují do poštovních schránek. Také lepicí pásky mohou být papírové místo plastových.

Tip na závěr: Jak se recykluje obálka s okénkem?

Obálka s okénkem patří tradičně k odpadu, s nímž lidé váhají. Obálka je sice z papíru, ale co okénko? Je to vůbec plast? Stačilo by ho odtrhnout a dát do žlutého kontejneru? Dobrá zpráva je, že si s tím vůbec nemusíte lámat hlavu. Obálky s okénkem lze vyhodit do modrého kontejneru na papír, aniž byste okénko museli odtrhávat.

Pozor! To stejné neplatí pro bublinkovou obálku. Z té musíte bublinkovou fólii odtrhnout, pak ji hodíte do papíru a bublinkovou fólii do plastu.