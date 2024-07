Stálice naší hudební scény by v srpnu oslavila 84. narozeniny. Půvabná blondýnka s krásnýma nohama o přízeň mužů nouzi neměla. Usiloval o ni i Fidel Castro. Někteří muži v jejím životě jí způsobili nemalé problémy, stala se terčem nepříjemných pomluv, kterým se nemohla bránit. Jak to s nimi měla?

Za úspěchem do Prahy

Eva Pilarová se narodila jako Bojanovská v Brně dnes 9. srpna 1939. Otec spoluvlastnil krejčovský salon, matka byla švadlena. Paní Eva odmaturovala na hospodářské škole, od malička ji to ale táhlo k hudbě, hrála na klavír a zpívala ve sborech. Zpěv ji přivedl na brněnskou JAMU ke studiu operního zpěvu. Zároveň vystupovala v satirickém divadle Večerní Brno. Po roce studia zanechala a odešla do Prahy, kde začala účinkovat v Semaforu. Jako vynikající zpěvačka s hlasovým rozsahem tří oktáv a dokonalou pěveckou technikou se rychle začala prosazovat.

Nahrávala pro rozhlas i Supraphon, k její popularitě přispěla také spolupráce s Waldemarem Matuškou, se kterým nazpívala, kromě jinýc, nezapomenutelný duet Ach, ta láska nebeská…

Zdroj: Youtube

„Pilarčiny“ problémoví muži

Na počátku 60. let nevycházely časopisy, které by se zabývaly životem celebrit. O jejich osobních životech se prakticky nic nevědělo, a tak se jen „povídalo“. Kvůli „lásce nebeské“ se začalo soudit, že je paní Eva Waldovou milenkou. Ona ale v té době už byla od roku 1960 vdaná. Jejím manželem byl jazzový kontrabasista Milan Pilar. Do manželství se jim narodil syn Milan. Hudebník ji zanechal s malým miminkem a v roce 1962 emigroval do Německa.

Dalším problémovým mužem byl rocker Pavel Sedláček. Měli se vzít, ale namísto „Berete si tuto ženu…“ si vyslechla rozsudek: jeden rok za mřížemi s podmíněným odkladem na tři roky. Pomohla mu totiž sehnat valuty na vůz, který si přivezl ze západu. Kvůli udání skončil místo u oltáře s Evou za mřížemi.

Emigroval také její druhý manžel, zpěvák Jaromír Mayer, se kterým byla v letech 1968-1971. Kvůli svým mužům nesměla Eva na západ, mohla vystupovat jen v některých zemích socialistického bloku – a na Kubě.

Zdroj: Youtube

Castrova milenka?

Na Kubě, kam jezdila často koncertovat a na festivaly, byla velmi oblíbená a měla mnoho fanoušků. Přízni se těšila také u tamních politiků, z nichž největším obdivovatelem měl údajně být sám kubánský vůdce Fidel Castro. Nikdy nepopírala, že díky obrovskému úspěchu, který na ostrově měla, jí kubánské ministerstvo nabídlo, aby si v Miramare, bývalé milionářské čtvrti Havany vybrala vilu, aby měla během svého pobytu kde bydlet.

V Československu o ní začaly kolovat fámy a drby, že ji vilu daroval Castro, protože byla jeho milenkou. Možná si ti starší vzpomenou, že se v 70. letech dokonce říkalo, že za ní létat do Československa. Marně takové fámy vyvracela. Snažila se vysvětlit, že na Kubě žádný dům nevlastní, nikdy žádný dar od Castra nepřijala ani že se s ním osobně nesetkala.

close info Profimedia / Proifmedia zoom_in Kubánský revolucionář Fidel Castro v 60. letech

V roce 2022 vyšla o její kariéře a životě kniha Pilarka autora Petra Macka. Za jejím životem se ohlížejí její blízcí a přátelé. V ní se její dlouholetý kamarád, módní návrhář Osman Laffati z Havany, který žije v Česku, svěřil, že s paní Evou spolu o Kubě mluvili. Žádný vztah s Castrem neměla ani se s ním osobně nesetkala. Smála se, že to jsou jen drby, které někdo vypustil do světa. Jak moc o ní kubánský vůdce usiloval a zda ji skutečně chtěl za milenku se můžeme jen domnívat.

Eva Pilarová zemřela ve věku osmdesáti let 20. března 2020.

Zdroje: cnn.iprima.cz, www.krajskelisty.cz, www.blesk.cz