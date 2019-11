Existují ještě půjčky bez doložení příjmu?

Nabídek na půjčky bez nutnosti doložit váš příjem je plný internet. Jak ale vypadá realita? Ve skutečnosti lze dnes od solidních firem získat bez jakéhokoliv důkazu o vašich příjmech jen velmi málo, nebo vůbec nic.

Nazvat svoji nabídku půjčkou bez doložení příjmu znamená ve většině případů, že po vás nikdo nebude chtít potvrzení od zaměstnavatele. Nezoufejte ale, že by na půjčky dosáhlo jen pár vyvolených. Ani se nemusíte v mnoha případech bát přílišné administrativy. Pojďme se společně podívat na všechno, co musíte vědět o půjčkách bez doložení příjmu (a také na jednoduché způsoby, jak váš příjem doložit bez dlouhého protahování).

Půjčku získáte jako zaměstnanec i pokud jste vlastním šéfem

Nejrychleji a nejbezpečněji na půjčky dnes dosáhnou lidé v trvalém zaměstnaneckém poměru, kterým mnohdy stačí doložit výplatními páskami příjmy za posledních pár měsíců. OSVČ se ale nemusí bát, že by jejich snahy získat peníze od nebankovní společnosti přišly vniveč. U velkého množství společností nepotřebujete přicházet s daňovým přiznáním, stačí zaslat pouze výpis z účtu, opět za posledních pár měsíců.

Trochu děsivá situace nastává ve chvíli, kdy chtějí poskytovatelé půjček vypsat částku, kterou jste vykázali jako příjem na vašem daňovém přiznání. Po zdanění paušálem se totiž může jednat o zdánlivě nevelkou (a z hlediska půjčky tedy neatraktivní) sumu. Výpisy z účtů vás ale jistí a představují nejdůležitější způsob, kterým potvrzujete poskytovateli vaši bonitu. Podobně jsou na tom například maminky na mateřské s vedlejším příjmem. Pokud vám peníze pravidelně chodí na účet, půjčku s největší pravděpodobností bez potíží získáte.

Přílišná shovívavost je podezřelá

Hlavní otázkou, kterou stojí za to si před žádostí o půjčku položit, je, zdali jste ochotni získat peníze za každou cenu. V oblasti nebankovních půjček se pohybuje bohužel kromě solidních poskytovatelů i velké množství moderních lichvářů. Půjčka bez doložení příjmů je lákavá. Pokud ale společnost nevynakládá nejmenší snahu si ověřit, že budete schopni splácet, může to značit, že se chystáte vstoupit do pasti.

Výhody i nevýhody

Největší výhodou nebankovních půjček je samozřejmě jejich rychlost a relativní nenáročnost, co se týče administrativy. Vše lze vyřešit během jedné schůzky, telefonátu či jako online půjčka. Na váš účet přistanou peníze velmi brzy. Někdy je dokonce první půjčka zcela zdarma, a tak stačí pouze bez úroků zaplatit stejnou částku. Jenže pozdní splacení i o jeden den stejně snadno vyústí ve finanční katastrofu, kdy RPSN náhle vyskočí klidně i o tisíc procent. Doporučujeme tedy přístup „nedůvěřuj a prověřuj”.