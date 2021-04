Haló, volá Skype s novými vychytávkami

Komerční sdělení

Foto: www.alza.cz

Videohovor s rodinou nebo s přáteli jedním kliknutím? Okamžité volání bez nutnosti stahování a zdlouhavé registrace? Ano, prosím! Pojďte si s námi „zaskajpovat“ a podívat se, co všechno může tato skvělá aplikace nabídnout.

Buďte stále v kontaktu

Dnes se více než dříve hodí možnost zůstat ve spojení s rodinou, přáteli nebo kolegy. Většina z nás pracuje částečně nebo plně na home office a s omezením pohybu je potřeba kontaktu důležitější než kdy dřív. Naštěstí je tu Microsotf 365 a jejich smart aplikace, včetně již zmíněného Skypu.

Zdroj: www.alza.cz

Umí víc, než si myslíte

Skype je klasická aplikace na psaní zpráv a volání. Co ale mnoho lidí neví, je fakt, že k tomu, abyste ho mohli používat není nutné Skype stahovat. Microsoft totiž chytře integroval funkci Okamžitá schůzka pro bezplatné videohovory přímo do hlavního panelu Windows 10. Pomocí Okamžité schůzky snadno nastavíte videohovor a pozvete každého, bez ohledu na to, jestli má nebo nemá Skype účet. Stačí tedy jeden odkaz bez nutnosti jakékoli registrace a můžete si volat až se 100 přáteli po dobu až 24 hodin. Je to také snadné řešení třeba pro jednorázová školení či workshopy. Nepoužíváte Windows 10? Ani to není problém! Stačí jít na stránku www.skype.com/meetnow/ a můžete začít.

Zdroj: www.alza.cz

Kolegové i spolužáci stále na dosah

Spojte s lidmi, kteří jsou pro vás důležití. Skype vám to usnadní díky bezplatným skupinovým hovorům až pro 50 účastníků. Volat můžete prakticky z libovolného smartphonu, tabletu či počítače. Díky sdílení obrazovky můžete bez problému prezentovat či sdílet videonahrávky, a to klidně s kolegou na druhém konci světa. Práce či dálkové studium tak bude mnohem efektivnější. A co víc, při náhodných výpadcích zvuku třeba díky špatnému signálu vám hovor usnadní možnost přidání živých titulků a celý hovor si také můžete snadno nahrát. Se Skypem také můžete získat místní skypové číslo, které je připojeno k vašemu účtu a umožňuje přijímat hovory z mobilu či pevné linky. Přes jednoduchého správce pak můžete spravovat všechna svá čísla i předplatné.

Zdroj: www.alza.cz

Vylepšete kondici z pohodlí domova

Fitness centra jsou zavřená nebo je moc nemusíte a raději si zacvičíte v soukromí? Využijte Skype a spojte se s ostatními fitness nadšenci nebo klidně se svým osobním trenérem. Internet je plný videí a kurzů cvičení, ze kterých si vybere každý. Spousta trenérů či fitness bloggerů také nabízí pravidelné online lekce pro skupinky nebo jednotlivce. Díky online streamům tak snadno zapracujete na své kondici třeba v obývacím pokoji.

