Home Office aneb zařízení s Windows 10 největším pomocníkem

Skvělé možnosti pro práci na dálku nám nabízejí moderní zařízení se systémem Windows 10, díky nimž toho můžeme zvládnout mnohem více a rychleji. Kromě klasických notebooků, existují i další vhodná zařízení pro práci z domova, ať už výkonné All in One PC nebo skladné Mini PC. Pojďte se podívat!

Práce z domova neboli Home Office, je velmi populární a v dnešní době i často doporučovaná. Pro hladké zvládnutí této pracovní formy je nutné nejen efektivně plánovat svůj denní režim, ale i zajistit si vhodnou výbavu. Zařízení s Windows 10 umožňují rychlejší spouštění systému i aplikací, lepší zvládání více úkonů najednou (tzv. multitasking) a mají výkonnější displej, než tomu bylo u předchozích generací. V centru dění nejsou pouze notebooky, ale v poslední době čím dál více oblíbené All In One a Mini PC.

Není to pouze monitor. Je to All In One.

Na první pohled byste tyto počítače jen stěží rozeznali od klasických monitorů. Při bližším zkoumání však zjistíte, že na rozdíl od nich nepotřebují již žádnou PC sestavu. Vše je totiž integrováno do monitoru. Ke zvýšení efektivity práce z domova mají All In One počítače skvělé parametry jako výkonné procesory a grafické karty nebo velké operační či interní paměti. Klávesnice a myš se zpravidla připojuje bezdrátově, takže stačí jen zapojit do napájení a můžete se směle vrhnout na sebetěžší pracovní úkol.

Acer Aspire C22-820 – Elegance sama

Pokud si chcete vychutnat vizuálně čistý a prostorově úsporný All In One PC, je pro vás tento model jasnou volbou. Oslní vás jeho ultratenký profil, který v horní části dosahuje pouhých 8 mm i konstrukce s robustním stojanem a úzkým rámečkem, díky kterému nabízí 21,5" Full HD displej větší zobrazovací plochu. Tomu všemu velí procesor Intel® Celeron® Dual Core J4005 a grafika Intel UHD Graphics 600.

Windows 10 – Srdce All in One PC

V moderních tělech All In One počítačů najdete operační systém Windows 10, který je nejbezpečnějším systémem Windows všech dob. Poskytne vám komplexní integrovanou ochranu nejen díky funkcím rozpoznání obličeje pro biometrické přihlášení, ale i antivirovou obranu Windows Defender.

Počítače do kapsy

Pokud máte na vašem stole nedostatek volné plochy, Mini PC je přesně to, co hledáte. Jde o velmi kompaktní zařízení, které nabízí dostatečný výkon pro kancelářské aplikace i sledování multimédií.

