Home office pro pokročilé s Microsoft 365

Komerční sdělení

Foto: www.alza.cz

Žijeme v tzv. době koronavirové a pro mnohé z nás to znamená dlouhodobou práci z domova. Ať už jste na home office zvyklí již nějakou dobu nebo se s tímto pojmem osobně setkáváte až nyní v rámci zpřísnění vládních opatření, poradíme vám, jak to nejen přežít, ale jak ze situace vytěžit maximum.

Jeden notebook už dávno nestačí

Aktuální situace je pro spoustu lidí výzva, kdy se každý den musí potýkat nejen z prací z domova, ale

i s online výukou svých dětí. Pryč jsou doby kdy pro celou domácnost stačil jeden notebook, a ačkoli se to může zdát jako zbytečnost, zjistíte, že investovat do kvalitního notebooku nebo pořídit další se skutečně vyplatí.

Představte si situaci, kdy si své složky, soubory a prezentace necháte na ploše a vaše ratolest je druhý den při online výuce omylem smaže. To se vám se dvěma notebooky nestane a vy tak budete mít jistotu, že vaše data jsou v bezpečí a nemusíte dětem koukat přes rameno, aby omylem neotevřeli něco, co nemají. Děti si naopak na svém vlastním počítači mohou nastavit třeba veselé pozadí, stáhnout si hry, které by vám zabíraly potřebné místo a mít vlastní složky s domácími úkoly. Více notebooků se také hodí při volnočasových aktivitách, které se přesunuly do online prostředí. Zatím co vy si v klidu zacvičíte přes Skype s osobním trenérem, partner si může pustit na druhém počítači oblíbenou hru nebo seriál

a nemusíte se přetahovat, na kom je právě řada.

Náš tip: Vyzkoušejte třeba tenký moderní notebook HP EliteBook s Full HD IPS displejem, rychlým SSD diskem a vylepšenou ochranou dat HP BIOSphere. Tento kousek se navíc pyšní odolnou kovovou konstrukcí, což se hodí zejména pro děti.

Starý systém novým kouskům nenaučíte

Co by byl ale notebook bez kvalitního operačního systému. Moderní notebooky proto disponují tzv. „Desítkami“, neboli Windows 10. Kromě klasických funkcí, které všichni známe nám Windows 10 nabízí nepřeberné množství skvělých vychytávek, které jsou nejen zábavné, ale znatelně usnadní každodenní práci.

Objevte kouzlo Desítek

PrintScreen, jedna z velmi užitečných a oblíbených funkcí Windows. Věděli jste ale, že s Windows 10 můžete Snadno zachytit jen určitou část obrazovky? Stačí zmáčknout Win + Shift + S a levým tlačítkem myši si vybrat jen to, co chcete do výstřižku zahrnout. Pracovní efektivitu snadno zvýšíte díky režimu virtuálních ploch. V praxi to znamená, že můžete v mžiku přepínat mezi vícero pracovními plochami snadnou kombinací kláves Win + Tab, nebo mezi nimi přeskakovat zkratkou Win + Ctrl + šipka. S tímto užitečným nástrojem se z vás stane doslova mistr multitaskingu. Kopírování získá nový rozměr díky funkci společné schránky pro všechna zařízení. Jednoduše to, co zkopírujete na jednom zařízení si snadno uvidíte na všech sdíleních zařízeních současně. Stisknutím Win + V navíc snadno vyvoláte historii všech zkopírovaných položek. Mezi užitečné vychytávky patří také přizpůsobení nabídky Start, pokročilé bezpečnostní nastavení s funkcí dynamického zámku nebo třeba odemykání notebooku rozpoznáním tváře nebo dokonce skenem oka. Potěší také vylepšený prohlížeč Microsoft Edge či možnost snadného nastavení vzdáleného přístupu.

Komu by se nelíbilo objevit něco nového, co na první pohled není vidět. Windows 10 nabízí také množství skrytých tlačítek, se kterými si rozšíříte možnosti používání. Věděli jste třeba o „tajném“ tlačítku Zobrazit plochu, které instantně minimalizuje všechna otevřená okna? Pokud jste milovníky old-school stylu, potěší možnost vrátit se ke Start Menu z dob Windows 95 a Windows 7, poslouží k tomu zkratka Win + X. Zajímavou funkcionalitou je také možnost vytvořit si „Boží" složku se speciálním adresářem více než 200 různých voleb a nastavení.

Pořiďte si moderní notebook s Windows 10 ještě dnes a začněte naplno využívat všechny jeho možnosti. Na Alza.cz najdete nepřeberné množství moderních notebooků i příslušenství přesně na míru.