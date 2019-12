Internet na doma může mít teď rychlejší a spolehlivější každý

Internet změnil naše soukromé životy i podnikání. Přesto však jsme si v přístupu k internetu nebyli až doposud všichni rovni. AIM internet teď vše mění a spolu s rádiem Impuls nabízí i speciální Impulsovic tarify s rychlejším a spolehlivějším připojením k internetu.

Ani vesnice už nemusí zaostávat za městem

Lidé ve vesnicích byli dlouho závislí na ADSL připojení k internetu. Jaké bylo zklamání mnohých, kteří se s nadšením odstěhovali z měst na vesnici a bylo jim sděleno, že jsou moc daleko od ústředny, a tak si velké iluze o rychlosti internetového připojení dělat nemohou. Pak vesnice „obsadili" wifináři. Cena šla dolu, rychlost nahoru. I když často jen na papíře. Mnohdy agregovaná připojení zrovna ideálně nefungují. Navečer rychlost klesá, v pátek, kdy se vrátí studenti ze škol a něco si na internetu pustí, jde rychlost zcela dolu. Víkendy jsou použitelné jenom zrána, když všichni ještě spí.

Wi-fi připojení je navíc závislé rovněž na počasí. Nikdo vás na to dopředu neupozorní, ale je zcela běžné, že při dešti, nebo jakmile sněží, jde rychlost připojení dolu. Dalším problémem wi-fi začíná být zcela zásadní přehlcenost frekvence 2,4 GHz, na které jde většina routerů. V bytových domech s mnoha bytovými jednotkami vás tak o rychlost dokáže připravovat sousedčina moderní „chytrá" lednice, mikrovlnka, bezdrátové reproduktory, mobil, ale dokonce i dětská chůvička. I internet na doma dnes musí být spolehlivý a rychlý. A wi-fi připojení tyto dvě zásady obvykle nesplňuje.

AIM už přineslo rychlý internet na mnoho zapomenutých míst Česka

Nemusela se hledat ani v již zmiňovaných vesničkách, kde lišky dávají dobrou noc. S kvalitou internetu měli problém třeba v pražských Stodůlkách. Obrovské sídliště se potýkalo s nespolehlivým a pomalým wi-fi připojením dlouho. Vše změnil až příchod AIM. Internet Praha 13 je teď doslova pojem. Rychlý kabelový internet je spolehlivý, levný, a navíc je k němu i kabelová televize.

Internetová doba ale zapomněla mnohdy i na celá města

Stodůlky v tom nebyly samy. S pomalým a nespolehlivým internetem se potýkalo třeba i čtvrté největší české město se svými 170 000 obyvateli – Plzeň. I sem s AIM přišel stabilní a rychlý kabelový internet a k tomu televize Kuki. Plzeňáci se mohou připojit již od 280 Kč za měsíc. A ještě si kabelový internet vyzkoušet na měsíc zdarma. Internet Plzeň díky AIM vstoupil konečně do nového milénia.

Impulsovic tarify nabízí rychlý internet bez rozdílu věku

AIM spustilo velkou kampaň a spolupráci s rádiem Impuls. Díky ní vznikly i speciální Impulsovic tarify, které umí oslovit i ty cílové skupiny, které jsou jinak, pokud jde o internetové připojení, opomíjené. Konkrétně jde často o lidi v důchodovém věku. Přitom dnes většina důchodců internet každodenně používá. Nejen k vyhledávání informací, čtení novin, ke sledování filmů, ale i ke komunikaci se svými dětmi a vnoučaty přes různé komunikátory.

Statistiky jednoznačně ukazují, že počet uživatelů internetu v důchodovém věku významně roste. Zatímco mezi roky 2015 až 2018 vzrostl počet uživatelů internetu do 40 let o 3 %, u lidí důchodového věku to bylo až o 13 %. Právě tato cílová skupina si chce užívat internet bez starostí. Potřebuje proto internetové připojení bez neustálých poruch, spolehlivé a rovněž rychlé. Mnozí lidé nevědí, že právě u nich ve městě, v městské čtvrti, nebo dokonce v obci, je rychlá kabelová přípojka a lze tedy využívat rychlý kabelový internet od AIM. Na stránkách firmy si snadno dohledáte, jaké možnosti jsou zrovna v místě vašeho bydliště.

O AIM

Internet AIM je obchodní značkou firmy Planet A, která spolu se společností CETIN nabízí bezvýpadkové a stabilní připojení k internetu. Staví na možnostech kabelového internetu, díky kterému lze nabídnout vysokorychlostní internet levně, bez FUP a agregace.