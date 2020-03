Internet překypuje hrozbami a falešnými softwary. Víme, jak se bránit.

Platíte kartou online? Máte strach z počítačových virů? Vaše aplikace nefungují tak, jak by měly?

Nebezpečná zákoutí virtuálního světa

Virtuální svět má víc než dost temných zákoutí, kde vám hrozí nebezpečí. Většina uživatelů je podceňuje a když přijde nečekaný problém, hořce lituje. Ideální strategie, jak se e-hrozbám vyvarovat a zařídit, aby váš počítač fungoval tak, jak má, jsou veskrze dvě. Pojďme se na ně podívat.

Běhá pešek okolo

Pozor, tato taktika vyžaduje jistou dávku sebekázně, takže opravdu není pro každého. Její jádro spočívá v tom, že ten, kdo neriskuje, nemá co ztratit. Jak lze tedy případné napadení minimalizovat? Neplaťte kartou online. Nenavštěvujte neprověřené weby. Nezapomínejte pravidelně aktualizovat svůj operační systém. Neklikejte na podivné odkazy v mailu (věřte nám, opravdu jste jen tak nevyhrál/a 7 milionů $ ani nový iPhone).

Vztyčte štíty!

Nechte nás hádat. Že vám to občas trochu ujede a navštívíte web, který nemá zrovna zabezpečení na úrovni FBI? Že občas ze zvědavosti podlehnete clickbait banneru? No jistě, jsme jenom lidi. A proto máme stroje. Vztyčte antivirové štíty a vaše kybernetická defenzíva nabyde solidních parametrů.

To platí i pro vaše aplikace, které používáte na denní bázi. Jistě, nelegální licence jsou sice zdarma, ale skutečně fungují tak, jak mají? Neběží s nimi „na pozadí" něco, co třeba odesílá data o vašem online pohybu? Skutečně se můžete stoprocentně spolehnout na to, že vám zdarma stažená aplikace uprostřed práce nespadne a nesmaže všechna vaše data? Odpověď je jednoduchá – nechráněný počítač a nelegální software vám nikdy plně nezaručí bezpečnou práci a patřičnou ochranu dat.

